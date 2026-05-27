Beyaz Saray'dan İran'a Yanıt

27.05.2026 18:37
Beyaz Saray, İran basınındaki ABD-İsrail barış taslağının doğru olmadığını açıkladı.

Beyaz Saray, İran basının ABD- İsrail savaşını sona erdirecek mutabakat zaptıyla ilgili yayınladığı haberlerin "doğru olmadığını" belirtti.

Beyaz Saray, İran basının ABD-İsrail savaşını sona erdirecek mutabakat zaptıyla ilgili yayınladığı haberler hakkında açıklamada bulundu. Beyaz Saray, İran devlet televizyonunun İran ile ABD arasında muhtemel bir barış anlaşmasına yönelik mutabakat zaptına ilişkin ilk gayriresmi çerçeve taslağı ile ilgili yayınladığı haberin "doğru olmadığını" ve söz konusu mutabakat zaptının "tamamen uydurma" olduğunu belirtti.

İran'ın yayınladığı taslak

İran devlet televizyonunun yayınladığı taslakta, İran'ın bir ay içinde Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını savaş öncesi seviyelere geri döndüreceği, buna karşılık ABD ise İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekeceği ve deniz ablukasını kaldıracağı ifadeleri yer almıştı. Taslakta ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi trafiğinin yönetimi ve yönlendirilmesinin İran ile Umman iş birliğinde koordine edileceği belirtilmişti. Haberde, 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması durumunda mutabakatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bağlayıcı bir kararla resmileştirileceği kaydedilmişti. - WASHINGTON

