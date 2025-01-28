Trump talimatı verdi: ABD'ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek - Son Dakika
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Politika

Trump talimatı verdi: ABD'ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin yasadışı göçle mücadele politikalarını açıkladı. Başkan Trump'ın kaçak göçmenlere yönelik sert duruşunu destekleyerek, ABD'ye illegal yollarla giren herkesin suçlu kabul edileceğini vurguladı.

28.01.2025 23:45
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt, Başkan Trump'ın göreve başladığı ilk gün ulusal acil durum ilan ederek, güney sınırındaki "yakala ve bırak" uygulamasını sonlandırmaya yönelik bir kararname imzaladığını hatırlatarak, bu kararın ABD'nin sınır güvenliğini sağlama kararlılığını uluslararası arenada net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

"ABD'YE KAÇAK GİREN HERKES SUÇLU KABUL EDİLECEK"

Leavitt, özellikle yasadışı göçle mücadeleye dair sert mesajlar vererek, ABD'ye illegal yollarla giren herkesin "suçlu" kabul edileceğini vurguladı. Leavitt, Trump yönetiminin sınır güvenliğini güçlendirmek için tüm federal kurumların iş birliği içinde çalıştığını ve bu kapsamda sınır duvarının inşasının tamamlanmasına yönelik sürecin hızlandırıldığını söyledi.

"TRUMP YÖNETİMİNİN ÖNCELİĞİ ABD VATANDAŞLARININ GÜVENLİĞİ"

Leavitt, ICE ve CBP (Gümrük ve Sınır Koruma) birimlerinin operasyonlarına dair güncel veriler paylaşarak, geçtiğimiz günlerde yasadışı göçmenler arasında şiddet suçlarına karışmış birçok kişinin tutuklandığını ifade etti. Örnek olarak New York'ta bir terör şüphelisinin, San Francisco'da reşit olmayan bir çocuğa yönelik istismarda bulunan bir kişinin ve Boston'da ikinci derece cinayetten hüküm giymiş bir göçmenin gözaltına alındığını belirten Leavitt, bu operasyonların Trump yönetiminin ABD vatandaşlarının güvenliğini öncelik olarak gördüğünü bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ VE İÇERİK ÜRETİCİLERİNE BASIN KARTI VERİLECEK

Medya erişimi ve şeffaflık konularına da değinen Leavitt, yeni medya döneminin önemine dikkat çekerek, bağımsız gazeteciler, podcast yayıncıları, sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticileri için Beyaz Saray'a basın kartı başvuru sürecinin başlatıldığını duyurdu. Geleneksel medyaya olan güvenin azaldığına dair araştırmalara değinen Leavitt, Başkan Trump'ın mesajlarını daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, bir önceki yönetim tarafından iptal edilen 440 basın kartının yeniden iade edileceğini açıkladı.

"BAŞKAN TRUMP GERİ DÖNDÜ VE ABD'NİN ALTIN ÇAĞI BAŞLADI"

Ekonomik reformlara da değinen Leavitt, Başkan Trump'ın ABD halkının yaşam maliyetlerini düşürmeye yönelik attığı adımları aktararak, Trump'ın geçtiğimiz hafta enerji politikalarında ulusal acil durum ilan ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi hedeflediğini, bunun yanı sıra federal düzenlemeleri hafifletmek ve enflasyonu kontrol altına almak için kapsamlı kararlar aldığını söyledi. Leavitt, "Başkan Trump geri döndü ve ABD'nin altın çağı başladı" dedi.

Trump talimatı verdi: ABD\'ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek
Kaynak: İHA

Beyaz Saray, Göçmenler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Göçmen, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump talimatı verdi: ABD'ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Semih Tokuç:
    helal olsun milliyetçi adam 10 günde attığı tüm adımları halkın menfaati için gel Bizi de yönet dostum Trump 91 67 Yanıtla
  • monşer null:
    Bizim Türkiye'de Böyle Olsa Keşke 64 2 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Bisktirsin yaaa 35 24 Yanıtla
  • Derviş:
    Biraz daha bekleyelim bu Tramp ı china kazığa oturtacak 35 13 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    bizim sınırlar elek gibi, kaçak gelenler ödüllendiriyor 44 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ülkesini satandan değil ülkesinin menfaatlerini herşeyin üstünde tutandan dünya lideri olur dünya lideri TRAMP 15 0 Yanıtla
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