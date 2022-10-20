Beyaz Saray: "(Rusya-Ukrayna savaşı) İran şu an doğrudan sahada" - Son Dakika
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Beyaz Saray: "(Rusya-Ukrayna savaşı) İran şu an doğrudan sahada"

20.10.2022 21:56
Beyaz Saray: "(Rusya-Ukrayna savaşı) İran şu an doğrudan sahada"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da konuşlandırılan Rus askerlerinin Ukrayna'ya saldırılarında İran tarafından gönderilen insansız hava araçlarını (İHA) kullandığını söylerken, "İran şu an doğrudan sahada" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da konuşlandırılan Rus askerlerinin Ukrayna'ya saldırılarında İran tarafından gönderilen insansız hava araçlarını (İHA) kullandığını söylerken, "İran şu an doğrudan sahada" dedi.

İran ve ABD arasındaki insansız hava aracı (İHA) tartışması büyüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında İran'dan gönderilen insansız hava araçlarını (kullandığını iddia eden ABD'den yeni bir açıklama geldi. Ukrayna'dan 2014 yılında ilhak edilen Kırım'da konuşlandırılan Rus askerlerinin İran İHA'sı kullandığını söyleyen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, "İran askeri personelinin Kırım'da sahada olduğunu ve bu operasyonlarda da Rusya'ya yardım ettiğini düşünüyoruz" dedi.

Ukrayna'nın kritik altyapı tesislerine zarar veren Rus saldırılarında İran'ın da payı olduğunu belirten Kirby, "İran şu an Ukrayna'da halkı ve sivil altyapıyı etkileyen silahların Rusya'ya sağlandığı mevzusunda doğrudan sahada bulunuyor. ABD, İran'ın Ukrayna halkına karşı yaptığı mühimmat tedarikini ortaya çıkarmak, bozmak ve yüzleştirmek için her yolu deneyecek. ABD olarak, hem İran hem de Rusya'ya silah ticaretine yönelik tüm yaptırımları güçlü şekilde uygumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran, Ukrayna ile SİHA iddialarını müzakere etmeye hazır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere İran'dan Rusya'ya silahlı insansız hava araçları (SİHA) dahil olmak üzere silah gönderildiğine ilişkin iddiaları yeniden yalanlamış, "İran, Ukrayna ile görüşmeye ve müzakere etmeye hazır" demişti.

İran SİHA'ları tartışma konusu

İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya SİHA gönderdiği iddiaları uluslararası alanda geniş yer bulmuştu. İlk olarak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Temmuz'da İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya SİHA'lar gönderileceğine ilişkin ellerinde istihbarat bilgileri olduğunu açıklamıştı. Ardından Ukrayna, Tahran yönetimi ile "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle 23 Eylül'de diplomatik ilişkilerini azaltma kararı almış ve İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu iptal etmişti. Son olarak Ukrayna yönetimi tarafından Rusya'nın 17 Ekim'de başkent Kiev'e SiHA'larla düzenlediği saldırıda İran'a ait Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarının kullanıldığı açıklanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Ukrayna, Kırım, Rusya, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Beyaz Saray: '(Rusya-Ukrayna savaşı) İran şu an doğrudan sahada' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyaz Saray: "(Rusya-Ukrayna savaşı) İran şu an doğrudan sahada" - Son Dakika
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