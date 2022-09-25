Kısmi felç geçiren CHP'li Deniz Baykal'la ilgili harekete geçtiler! Vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu - Son Dakika
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Kısmi felç geçiren CHP'li Deniz Baykal'la ilgili harekete geçtiler! Vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu

25.09.2022 20:16

Beyin damarlarından birine pıhtı atması sebebiyle kısmı felç geçiren Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için harekete geçen Halkın Kurtuluş Partisi, Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi istemiyle TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

Halkın Kurtuluş Partisi(HKP) Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi için ikinci kez talepte bulundu.

İLK OLARAK GEÇEN YIL BAŞVURMUŞLARDI

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve 2018 yılından itibaren ödenen maaşların faizi ile birlikte geri alınması için 8 Ekim 2021'de TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANIYOR'

Aradan bir yıl geçmesine rağmen TBMM Başkanlığı başvuruyu yanıtlamadı. HKP avukatları; Deniz Baykal, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri ve TBMM'nin tüm üyeleri hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçunu işlediklerini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öte yandan HKP avukatları, Deniz Baykal hakkında bir kez daha TBMM Başkanlığı'na başvurdu.

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Deniz Baykal, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kısmi felç geçiren CHP'li Deniz Baykal'la ilgili harekete geçtiler! Vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu - Son Dakika


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