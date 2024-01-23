Beylikova Belediyesi\'ne 4 Yeni İş ve Hizmet Aracı Müjdesi

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, 4 yeni iş ve hizmet aracının ilçe vatandaşlarının hizmetine sunulduğu müjdesini verdi.

İlçe halkının ihtiyaçları istikametinde çeşitli park, kütüphane, sosyal tesis ve çevre düzenlemesi gibi hizmetleri vatandaşlara sunan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, son olarak 4 yeni iş ve hizmet aracının hizmete sunulduğu müjdesini verdi. İş ve hizmet araçlarının Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından Beylikova Belediyesi'ne hibe edildiği bilgisini paylaşan Başkan Alp, araçların kesilen kurban ve edilen duaların ardından hizmete sunulduğunu belirtti. Başkan Alp, "Beylikova Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımıza hizmet için büyüyen filomuzun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Beylikova Belediyesi'nde düzenlenen törene, "AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Sinan Kaya, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Cumhur İttifakı ilçe başkanları, Cumhur İttifakı Beylikova Belediye Başkan Aday Adayı Vahit Kara, Cumhur İttifakı Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR