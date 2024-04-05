Eskişehir'de Beylikova Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı - Son Dakika
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Politika

Eskişehir'de Beylikova Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Eskişehir\'de Beylikova Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Eskişehir'de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi adayı Av. Hakan Karabacak, Beylikova Belediye Başkanı olarak seçildi. Karabacak ve meclis üyeleri mazbatalarını alarak belediye binasında buluştu. Devir teslim töreninde Karabacak, Beylikova'nın geleceği için çalışacaklarını belirtirken, eski başkan Özkan Alp de başarılar diledi. Törenin ardından Karabacak, Atatürk büstüne çelenk sunumu ve saygı duruşunda bulundu.

05.04.2024 11:38  Güncelleme: 12:02
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Eskişehir'de Beylikova Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Hakan Karabacak ve meclis üyeleri mazbatalarını alarak belediye binasında buluştu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Av. Hakan Karabacak, Beylikova Belediye Başkanı olarak seçildi. Ardından Beylikova Belediye Binası'nın önünde devir teslim töreni düzenlendi. Törene CHP Eskişehir Millet Vekili Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir Millet Vekili İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Av. Talat Yalaz, CHP İlçe Başkanı Yusuf Baykara, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Beylikova'mızı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız"

Seçimin kazananının Beylikova olduğunu belirten Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, "Özkan Başkanımıza bugüne kadar Beylikova için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. On beş yıllık görev süresi boyunca Beylikova'nın çehresini değiştirecek projelere imza attı. Büyük bir sorumluluğu devraldık. Bizlere güvenip bu sorumluluğu veren tüm Beylikovalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Beylikova'mızı hep birlikte daha ileri taşıyarak Beylikova'mızı parlayan bir yıldız haline getireceğiz" dedi.

Görevi devreden eski Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ise Başkan Av. Hakan Karabacak'a görevinde başarılar dileyerek, "Hakan Bey'in de ifade ettiği gibi bu bir hizmet yarışı, Beylikova'mız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Devir teslim töreninden sonra Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, İlçe Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk sunumu ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir'de Beylikova Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı - Son Dakika

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