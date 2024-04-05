Eskişehir\'de Beylikova Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Eskişehir'de Beylikova Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Hakan Karabacak ve meclis üyeleri mazbatalarını alarak belediye binasında buluştu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Av. Hakan Karabacak, Beylikova Belediye Başkanı olarak seçildi. Ardından Beylikova Belediye Binası'nın önünde devir teslim töreni düzenlendi. Törene CHP Eskişehir Millet Vekili Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir Millet Vekili İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Av. Talat Yalaz, CHP İlçe Başkanı Yusuf Baykara, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"Beylikova'mızı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız"
Seçimin kazananının Beylikova olduğunu belirten Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, "Özkan Başkanımıza bugüne kadar Beylikova için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. On beş yıllık görev süresi boyunca Beylikova'nın çehresini değiştirecek projelere imza attı. Büyük bir sorumluluğu devraldık. Bizlere güvenip bu sorumluluğu veren tüm Beylikovalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Beylikova'mızı hep birlikte daha ileri taşıyarak Beylikova'mızı parlayan bir yıldız haline getireceğiz" dedi.
Görevi devreden eski Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ise Başkan Av. Hakan Karabacak'a görevinde başarılar dileyerek, "Hakan Bey'in de ifade ettiği gibi bu bir hizmet yarışı, Beylikova'mız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Devir teslim töreninden sonra Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, İlçe Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk sunumu ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. - ESKİŞEHİR
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Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, avukatların sorunlarına değinerek, hukukun üstünlüğünün egemenliği için mücadelelerinin süreceğini belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den aday olan Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Baltacı, görevine başlamadan önce Kastamonululara hitap ederek, şehirde saygı, sevgi, huzur ve mutluluğu hakim kılacaklarını ve beklentilere layık olacaklarını söyledi.
MHP'den Simav Belediye Başkanı seçilen Kübra Tekel Aktulun, görevi Fatih Kalay'dan devraldı. Aktulun, belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Simav'ın ilk seçilen kadın belediye başkanı olduğunu söyledi. Yüksek inşaat mühendisi olarak mesleki tecrübelerini görevine de yansıtacağını belirten Aktulun, görevi devraldığı Fatih Kalay'a teşekkür etti. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP İlçe Başkanı Bayram Yılmaz da Simav'ın daha yaşanılabilir bir kent olması için çalışacaklarını ifade etti.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdür Yaman Ağırlar'ın başkanlığında Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya Asayiş Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe personeli ve Dış İlçe personeli video konferans yoluyla katıldı. Toplantıda huzur ve güven ortamının devamı için kararlar alındı.
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