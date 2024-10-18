Politika

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, resmi ziyaret kapsamında Berlin'de bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a "Alman Liyakat Nişanı" takdim etti.

ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkent Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşen Biden, iki devlet arasındaki yakın ve tarihi bağı bir kez daha teyit etti. İki ulus birlikte çağımızın en acil sorunlarını ele almaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan ayrı bir açıklamada ise, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Biden'a Alman Liyakat Nişanı takdim ettiği aktarılırken, "Amerika ve Almanya birlikte çalıştığında, kapasitemizin ötesinde hiçbir şey yoktur" denildi. - BERLİN