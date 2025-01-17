Biden'dan İsrail'e Kritik Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Biden'dan İsrail'e Kritik Uyarı

Biden\'dan İsrail\'e Kritik Uyarı

Biden, İsrail'in Filistin sorununa çözüm bulmadan varlığını sürdüremeyeceğini vurguladı.

17.01.2025 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, görevi devretmenden önce verdiği son televizyon röportajında İsrail'e uyarıda bulunarak, "İsrail'in, Filistin meselesi ve onların güvenliğine çözüm bulmadan uzun vadede kendi varlığını sürdürebileceği fikri mümkün değil. Bu olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Biden, başkanlık görevini 20 Ocak'ta Donald Trump'a devretmeden önce son televizyon röportajını Oval Ofis'te MSNBC News televizyonundan Lawrance O'Donnell'a verdi. Gazze'de ateşkes konusunu Donald Trump ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya olumsuz cevap veren Biden, konunun sadece yetki devri için gerçekleştirilen iki saatlik görüşme sırasında kısaca gündeme geldiğini söyledi. Biden, " Orta Doğu'da kaos devam ettiği sürece bölgesel bir savaş riskinden kaçınılması gerçekten mümkün değil. Filistin meselesi ve onların güvenliğine çözüm bulmadan İsrail'in uzun vadede kendi varlığını sürdürebileceği fikri de mümkün değil. Bu olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu'ya 'Bu insanları hava bombardımanına tutamazsınız' dedim"

Biden 7 Ekim'deki saldırılarından hemen sonra İsrail'i ziyaret ettiğini ve "dostu" olarak nitelendirdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek sözü verdiğini hatırlatan Biden, "Kendisine 'Bibi, bu insanları hava bombardımanına tutamazsınız' dedim. O da bana, 'Ama siz yaptınız. Siz, Berlin'i halı bombardımanına tuttunuz' dedi. Tam olarak bu ifadeleri kullanmadı, ama söylediği şey buydu. 'Ayrıca nükleer bomba attınız. Binlerce masum insanı öldürdünüz. Çünkü savaşı kazanmak için bunu yapmak zorundaydınız' dedi. Ben de ona, 'İşte Birleşmiş Milletleri bu yüzden kurduk. Siviller ve askerlerle ilgili nasıl hareket edeceğimize ilişkin yeni anlaşmalar geliştirdik' dedim" şeklinde konuştu. Biden, "Orada kötü adamlar olsa bile bir kötü adamı öldürmek için 2, 10, 12 ya da bin 500 masum insanı öldüremezsiniz" dedi.

Netanyahu'nun ateşkesi Trump'a destek olmak için geciktirdiği iddiası

Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de ateşkesi, 20 Ocak Pazartesi günü başkanlık koltuğuna oturacak Trump'ın hanesine bir başarı olarak kaydetmek için geciktirdiği iddiasını ise reddetti. Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes sağlanmasının ABD'deki seçimlere etkisini göze alarak hareket ettiği düşüncesini reddeden Biden, "Böyle bir hesap içinde olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"ABD'de demokrasinin kırılganlığından endişe ediyorum"

Görev süresi sona ererken gönül rahatlığı duyup duymadığına yönündeki soruyu cevaplayan Biden, Amerikan demokrasinin kırılganlığından derin endişe duyduğunu söyledi. Biden, "Ciddi bir endişe söz konusu. Beni uzun zamandır tanıyorsunuz. Demokrasinin çok kırılgan olmasından gerçekten endişe duyuyorum. Bu biraz klişe gibi gelebilir, çünkü bunu size yüzlerce defa söyledim, ama gerçekten endişeliyim" dedi. Biden, "Tarihte belirli bir dönüm noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Belirli bir liderden bağımsız olarak birçok şeyin kökten değişeceği bir noktada bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Putin iyi bir adam değil"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini çok daha önceden öngördüğünü vurgulayan Biden, "Sınıra ilave güçleri yığmadan yaklaşık 3 hafta önce içeri (Ukrayna'ya) gireceğini biliyordum" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kiev'den "Rusya'nın doğum yeri" olarak bahsetmesinin Ukrayna'ya ilişkin niyetini ortaya koyduğunu ifade eden Biden, "Tek yapmak istediği şey, eski Varşova Paktı'nı yeniden tesis etmek. Bunun üzerinde hakimiyet sağlamaya çalışıyor" şeklinde konuştu. Böyle bir şeyin olmasına izin verilemeyeceğini belirten Biden, Putin'e işaret ederek, "Bu adam, iyi bir adam değil" dedi. Biden. "Kendisi Avrupa'nın Finlandiya'laştığını görmek istiyordu, ancak sonuç olan Finlandiya'nın NATO'laşması oldu" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Ukrayna'ya yaptığı ziyarette güvenliği konusunda endişe duyup duymadığına yönelik sorulu cevaplayarak "Gizli Servis'in bu ziyaretten çok mutsuz" olduğunu belirtti. Biden, "Ancak Putin'in bir ABD başkanını hedef almayı cesaret edebileceğini düşünmedim" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Joe Biden, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Biden'dan İsrail'e Kritik Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:18:39. #1.12#
SON DAKİKA: Biden'dan İsrail'e Kritik Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.