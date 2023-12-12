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Biden: İsrail, uluslararası desteği kaybediyor - Son Dakika
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Biden: İsrail, uluslararası desteği kaybediyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladığını söyledi.

Biden: İsrail, uluslararası desteği kaybediyor
12.12.2023 - 21:30,  Güncelleme: 21:31
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin başkenti Washington DC'deki bir bağış etkinliğinde İsrail'e dair açıklamalarda bulundu. Biden, İsrail'deki mevcut hükümetin ülke tarihindeki en muhafazakar hükümet olduğunu belirterek, İsrail hükümetinin "iki devletli bir çözüm istemediğini" aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun vermesi gereken zor bir karar olduğunu belirten Netanyau, İsrail'in sivilleri ayırt etmeksizin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun İsrail- Filistin çatışmasına uzun vadeli bir çözüm bulmak için hükümetini "güçlendirmesi ve değiştirmesi" gerektiğini söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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