Biden: "Ukrayna'daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası" - Son Dakika
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Biden: "Ukrayna'daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası"

30.05.2022 23:30

ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Anma Günü'nde ülkelerin demokrasi ve özgürlük ilkeleri için fedakarlık etmeleri gerektiğini belirterek, "Ukrayna'nın mücadelesi demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Anma Günü'nde ülkelerin demokrasi ve özgürlük ilkeleri için fedakarlık etmeleri gerektiğini belirterek, " Ukrayna'nın mücadelesi demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası" dedi.

ABD Silahlı Kuvvetlerinde görev yaparken hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen Ulusal Anma Günü'nde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, özgürlük ve demokrasinin kolay elde edilmediğine dikkat çekerek, Ukrayna'da demokrasileri için savaşan askerleri ve vatandaşları hatırlattı.

"FEDAKARLIKLARI UNUTURSAK ASIL KİMLİĞİMİZİ UNUTURUZ"

Biden, özgürlük için savaşan ABD askerlerini anmak için Beyaz Saray'dan yaptığı konuşmada, "Bugün Amerika Birleşik Devletleri, bir ulus olarak kutsal bir ritüeli üstleniyor. Düşünmeli ve hatırlamalıyız çünkü unutursak, milletimiz ayakta kalsın, güçlü, özgür ve birlik içinde olsun diye yaptıkları fedakarlıkları unutursak asıl kimliğimizi unuturuz" dedi.

"ÖZGÜRLÜK HİÇBİR ZAMAN KOLAY OLMADI"

Anma Günü'nün her zaman acı ve gururun birbirine karıştığı bir gün olduğunu aktaran Biden, "Onlar onura inandıkları ve cesur oldukları için ülkeleri bugün hala özgür. Özgürlük hiçbir zaman kolay olmadı. Demokrasi her zaman kahramanlara ihtiyaç duydu. Bugün, demokrasi ve özgürlük için daimi mücadelede Ukrayna ve halkı, milletlerini kurtarmak için ön saflarda savaşıyor. Ama onların mücadelesi, tüm insanları birleştiren daha büyük bir mücadelenin parçası. Demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası. Bazılarının iştah ve hırsları arasında, temel demokratik ilkeler, hukukun üstünlüğü, özgür ve adil seçimler, konuşma, yazma ve toplanma özgürlüğü, ibadet etme özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi özgür bir toplum için gerekli olan ilkeler için savaşın bir parçası" dedi.

"DEMOKRASİ MÜKEMMEL DEĞİLDİR, ANCAK UĞRUNDA SAVAŞMAYA, GEREKİRSE ÖLMEYE DEĞERDİR"

Demokrasi ve özgürlüğün fedakarlık gerektirdiğine değinen Biden, "Bugün özgürlüğün fedakarlığa değer olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz. Demokrasi mükemmel değildir ancak uğrunda savaşmaya, gerekirse ölmeye değerdir. Demokrasimiz, bir ulus olarak, tamamen bu yolda kaybettiklerimizin getirdiği en büyük hediyemizdir. Demokrasimiz için şimdi sürekli çalışma sorumluluğunu üstleniyoruz" diye konuştu.

"ÖZGÜRLÜKLERİ VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA KORKUNÇ MALİYETLERLE İNŞA ETTİĞİMİZ ULUSLARARASI DÜZEN SALDIRI ALTINDA"

Ulusal Anma Günü'nde Beyaz Saray'dan konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, Ukrayna'da vatanları için savaşan vatandaşların ve askerlerin cesaretine vurgu yaparak, "Bugün dünya bir kez daha Ukrayna'daki demokratik yurttaşların ve askerlerin zorbalığa, zulme ve baskıya karşı koyma gücünü görüyor. Özgürlükleri ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana korkunç maliyetlerle inşa ettiğimiz uluslararası düzen saldırı altında" dedi. Austin, "Başkanın da dediği gibi, demokrasi ve otokrasi arasındaki savaşta, demokrasiler şu anda yükseliyor. Müttefiklerimizin ve ortaklarımızın birliğinden ilham alıyor ve ABD ordusundan güç alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Biden, eşi First Lady Jill Biden ve ABD askerlerinin hayatta kalan aile üyeleriyle Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde hayatını kaybeden askerler anısına ağaç dikti.

"ABD, UKRAYNA'YA UZUN MENZİLLİ FÜZE GÖNDERMEYECEK"

Öte yandan Biden, Ukrayna'ya Rusya topraklarına ulaşabilecek herhangi bir füze göndermeyi planlamadığını söyledi. Biden, bugün Anma Günü etkinlikleri önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya uzun menzilli roket göndermeyi planlayıp planlamadığı sorusuna, "Rusya'ya ateş edebilecek hiçbir şey göndermeyeceğim" şeklinde cevap verdi.

(Aylin Albayrak/İHA)

Biden: Ukrayna'daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası
Biden: Ukrayna'daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası
Biden: Ukrayna'daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası
Biden: Ukrayna'daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası
Biden: Ukrayna'daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası
Biden: Ukrayna'daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası
Biden: Ukrayna'daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası
Biden: Ukrayna'daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası
Biden: Ukrayna'daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası

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Kaynak: İHA

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