Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Melek Mızrak Subaşı oldu - Son Dakika
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Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Melek Mızrak Subaşı oldu

08.04.2022 11:37
Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Melek Mızrak Subaşı oldu

Bilecik'te İçişleri Bakanlığınca 2 aylığına geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yerine vekaleten bakacak ikinci isim Melek Mızrak Subaşı oldu.

Bilecik'te İçişleri Bakanlığınca 2 aylığına geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yerine vekaleten bakacak ikinci isim Melek Mızrak Subaşı oldu. Bu seçim sonrası Bilecik'te 3 yılda 1 başkan, 2 başkan vekili seçimi yapılmış oldu.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanlığını yürüten Selçuk Erdağı'nın bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Belediye binasından rüşvet alırken yakalan Erdağı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Soruşturmada belediye incelemeye gelen mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla anayasanın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince 2 aylığına geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

1 yıl 11 ay hapis cezasının onaylanan Muharrem Tüfekçioğlu görevden düşürülmüştü

Geçtiğimiz 3 Mart günü Bilecik Belediye Meclisinde yapılan oylamada CHP'li meclis üyesi Muharrem Tüfekçioğlu Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili olmuştu. Tüfekçioğlu 1 Nisan günü 'Orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi' suçundan Bilecik 1. Asliye Ceza Mahkemesince 18 Mart 2016'da verilen 1 yıl 11 ay hapis cezasının, Yargıtay 7. Ceza Dairesinin kararı ile onanması üzerine görevinin düşürüldü.

Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Melek Mızrak Subaşı oldu

Bu olaylar üzerine Bilecik Belediye Meclisi olağanüstü toplantısı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Bilecik Belediyesi Meclis 1'inci Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya başkanlığında yapıldı. Toplantıya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Milletvekilleri Yaşar Tüzün, Selim Yağcı ile il ilçe başkanları katıldı. Seçimde Cumhur İttifakı adayı AK Partili Meclis Üyesi Çetin Kaya'yı gösterirken, Millet İttifakı adayı ise CHP'li meclis üyesi Melek Mızrak Subaşı oldu. Yapılan gizli oylamanın ilk turunda Melek Mızrak Subaşı 14 oy, Çetin Kaya ise, 10 oy aldı. 24 meclis üyesi bulunan Bilecik Belediye Meclisinde ilk tur seçiminde üye tam sayısının 3'de 2'sine ulaşamadığı için 2'nci tur oylamaya geçildi. Bu turda da Melek Mızrak Subaşı 14 oy, Çetin Kaya ise 10 oy aldı. Bu sonuçlar sonrası yine üye tam sayısının 3'de 2'sine ulaşılamadığı için üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda da Melek Mızrak Subaşı 14 oy, Çetin Kaya ise 10 oy aldı. Bu sonuçla Bilecik Belediyesi'nin yeni başkan vekili Melek Mızrak Subaşı oldu. - BİLECİK

Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Melek Mızrak Subaşı oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Melek Mızrak Subaşı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Melek Mızrak Subaşı oldu - Son Dakika
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