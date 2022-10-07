Bilecik haberleri! İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu Bilecik'te konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bilecik haberleri! İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu Bilecik'te konuştu Açıklaması

07.10.2022 23:36
Bilecik haberleri! İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu Bilecik'te konuştu Açıklaması

Bilecik haberler... İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İnşallah nasıl İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya'da siyasi atmosferi değiştirdiysek şimdi bütün Türkiye'de siyasi atmosferi değiştireceğiz.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İnşallah nasıl İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya'da siyasi atmosferi değiştirdiysek şimdi bütün Türkiye'de siyasi atmosferi değiştireceğiz." dedi.

Tatlıoğlu, Bilecik Kent Ormanı'nda partiye yeni katılan üyelere rozet takma töreninde yaptığı konuşmada, 3 yıla yakın sürede Türkiye'nin dört bir yanını gezdiklerini söyledi.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın belirlediği adayın olacağını belirten Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah nasıl İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya'da siyasi atmosferi değiştirdiysek şimdi bütün Türkiye'de siyasi atmosferi değiştireceğiz. Hiç kimsenin merakı olmasın. Türkiye'yi yönetmek için kurulmuş partiyiz. Hep beraber buradayız. Türkiye'yi bugünkü yerden yukarılara doğru çıkartalım. Bu gayret içerisinde bir genel başkan var. Bu nedenle siyasette 2017 gibi Türk siyasi tarihinin en zor zamanında bayrak açmış bir genel başkan var. İnşallah yolumuza güçlü arkadaşlarla, çoğalarak devam edeceğiz. Genel başkan Türkiye'de aslında bir umudu temsil ediyor. Bir değişimi temsil ediyor."

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı da 2023 seçimlerinin önemine değinerek, "Bu seçimler çok çok önemli. Bir iktidar değişimi seçimi değildir. Bu seçim sistemin değişip değişmeyeceğinin tespit edileceği seçimdir. İYİ Parti Türkiye'nin aydınlık geleceğinin teminatıdır. Biz bu amaçla gayret ediyor ve çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tatlıoğlu ve Paçacı, partiye katılan üyelere rozetlerini taktı.

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Kaynak: AA

İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bilecik haberleri! İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu Bilecik'te konuştu Açıklaması - Son Dakika

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