Bilecik\'te AK Parti Toplantısı

Bilecik'te AK Parti mahalle başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta AK Parti teşkilatı tarafından mahalle başkanlarının yoğun katılımıyla AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve önümüzdeki dönem hedefleri ele alındı. Mahalle başkanlarının görüş ve önerilerinin dinlendiği programda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Milletimizle aramızda gönül köprüsü kuran, mahallemizin ve köyümüzün nabzını tutarak davamızı en güçlü şekilde temsil eden köy ve mahalle temsilcilerimizle bir araya gelmek bizler için ayrı bir kıymet taşıyor. İstişarelerimizle çalışmalarımızı değerlendirdik, önümüzdeki döneme dair hedeflerimizi paylaştık. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu güzel buluşmaya katılan tüm dava arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK