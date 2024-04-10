Bilecik Valiliği, bayram tatili dönüşünde İstanbul ve Ankara istikametinde ağır tonajlı araçların geçişine izin vermeyecek

Politika

Bilecik Valiliği, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara istikametinde trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için, Bozüyük-İstanbul ve Bozüyük-Ankara istikameti yönünde ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 09.04.2024 tarih ve 72158 sayılı yazısı ile; Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254 üncü maddesinde karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek İçişleri Bakanlığının görev ve yetkileri arasında sayıldığından, 2024 yılı Ramazan Bayramı tatili ile EğitimÖğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme (0515 Nisan 2024) rastlaması ile birlikte vatandaşlarımızın 13 - 14 Nisan 2024 tarihlerinde dönüş yapacağı göz önüne alındığında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirlerin alınması gerektiği bildirilmektedir. Bu kapsamda: bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara istikametinde trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için; D 650 karayolunda İlimiz Bozüyük ilçesinden itibaren İstanbul istikametine, D200 karayolunda İlimiz Bozüyük ilçesinden Ankara istikametine kadar (arada kalan girişler dahil), Kamyon, tır, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince Valiliğimiz tarafından izin verilmemesine karar verilmiştir" iffadelerine yer verildi. - BİLECİK