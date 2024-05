Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Spor Olaylarına Karşı Operasyonlar Yapacaklarını Duyurdu

Politika

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, geçtiğimiz hafta oynanan ve 1'i polis 14 kişinin hastanelik olduğu Söğütspor-1308 Osmaneli Belediyespor maçı sonrası ilk kez konuşarak, "Sporu ve vatandaşımızın huzurunu bozan kişilerinde karşısında olduğumuzu çok yakında yapacağımız operasyonlarımızla kamuoyuna duyuracağız" dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ile birlikte valilik binasında ildeki güvenlik ve asayiş faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Aygöl, "Bilecik'te yapılan asayiş uygulamaları kapsamında 41 bin 666 şahıs kontrol edilmiş, 56 aranan şahıs yakalanmıştır. 195 işyeri ve umuma açık işletme kontrol edilmiş, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. 121 okul, 87 metruk bina, 135 park bahçe kontrol edilmiştir. Nisan ayı içerisinde 641 olay meydana gelmiş, 369 şüpheli yakalanmış 15 şüpheli gözaltına alınmıştır, 74 şüpheli yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. 38 dolandırıcılık ve hırsızlık olayı meydana gelmiştir. Narkotik suçlarına karşı yapılan çalışmalar kapsamında 24 operasyon gerçekleştirilmiş, 39 şüpheli şahsa yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca narkotik suçlarından aranması bulunan 4 şahıs yakalanmış tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

"Bilecik'te zehir taciri barındırmayacağız"

Vali Aygöl açıklamasının devamında, "Kaçakçılık suçlarına karşı yapılan çalışmalar kapsamında 5 operasyon icra edilmiş, toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır ve satışı yasak pek çok tütün ve tütün mamulü ürün ele geçirilmiştir. Yasadışı faaliyette bulunan her türlü suçluya göz açtırmayacağız. Göçmen kaçakçılığına karşı yapılan çalışmalar kapsamında kontroller sırasında tespit edilen 4 yabancı şahıs sınır dışı edilmiştir. Trafik kontrolleri kapsamında 484 ayrı noktada 2 bin 100 adet trafik uygulaması icra edilmiştir. 41 bin 595 motorlu araç kontrol edilmiş, 10 bin 730 sürücüye toplam 193 bin 517 TL idari para cezası uygulanmış, 664 araç trafikten men edilmiştir.162 ehliyetsiz sürücü, 44 alkollü araç kullanan sürücü ve 5 bin 650 hız limitine uymayan sürücü tespit edilmiştir" dedi.

"Bilecik ülkemizde seçimi olaysız atlatan üç ilden biri oldu"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl açıklamasın devamında, "Bilindiği üzere 31 Mart'ta yerel seçimleri gerçekleştirdik. Emniyet, jandarma ve adli makamlarımız tüm imkanlarını seferber ederek büyük bir başarı elde ederek; Bilecik'i ülkemizde seçimi olaysız atlatan üç ilden biri yaptılar. Tüm kamuoyunun huzurunda hepsini yürekten kutluyorum. Demokrasinin yegane temeli olan seçimler bazen toplumlarda gerginliklere sebep olabiliyor. Fakat Bilecik bu konuda büyük bir erdeme sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldu" dedi.

Vali Aygöl son olarak geçen hafta Söğüt İlçe Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Grubu karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarda 10'u biber gazından etkilenerek, 1'i polis 4 kişinin yaralandığı olaylara değindi. Aygöl, "Her ne kadar seçimleri huzur içinde atlattığımız için övünüyorsak spor müsabakalarında yaşanan olaylar karşısında da bir o kadar üzülüyoruz. Spora ve sporcuya yakışmayan bazı hadiseler yaşadık. Centilmenlik ruhuna yakışmayan bu yaklaşımlar Bilecik'i doğrudan etkileyen olumsuzluklar meydana getirdi. Bizler seçimlerde gösterilen saygı ve sevginin sahaya ve tribüne de yansımasını istiyoruz. Bilecik valiliği olarak her zaman sporu ve sporcuyu her dalda maddi ve manevi olarak destekledik desteklemeye de devam edeceğiz. Ancak sporu ve vatandaşımızın huzurunu bozan kişilerinde karşısında olduğumuzu çok yakında yapacağımız operasyonlarımızla kamuoyuna duyuracağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK