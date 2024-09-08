Binali Yıldırım, Erzincan\'da incelemelerde bulundu

Politika

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Ergan Dağı Kayak Merkezi ve çeşitli işletmelerde incelemelerde bulundu.

Binali Yıldırım, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve beraberindeki heyet ilk olarak Erzincan İl Özel İdaresi bünyesinde işletmeye açılan Aziris Hotel ve Zuhma Restauratı ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette, Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, kısa bir süre önce tamamlanarak hizmete giren Aziris Hotel ve Zuhma Restaurat hakkında Binali Yıldırım'a ve beraberindeki heyete bilgi verdi.

Ardından Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni ziyaret eden Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, burada yapılan ve yapılmaya devam eden çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Canpolat'tan bilgi alarak daha sonra İl Özel İdaresi tarafından işletmeye açılan Cafe/Restaurant'ta incelemelerde bulundular. - ERZİNCAN