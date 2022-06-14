Binali Yıldırım: "Yüzünü Türkiye'ye dönmüş milyonlara karşı da sorumluluğumuz var" - Son Dakika
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Binali Yıldırım: "Yüzünü Türkiye'ye dönmüş milyonlara karşı da sorumluluğumuz var"

14.06.2022 00:57
Binali Yıldırım: "Yüzünü Türkiye'ye dönmüş milyonlara karşı da sorumluluğumuz var"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın gereği olan adımları attığını belirterek, "Bu coğrafyada sadece bizim güçlü olmamız yetmiyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın gereği olan adımları attığını belirterek, "Bu coğrafyada sadece bizim güçlü olmamız yetmiyor. Bu coğrafyaya bakan, Türkiye'ye bakan, yüzünü Türkiye'ye dönmüş milyonlara karşı da sorumluluğumuz var" dedi.

Binali Yıldırım, Amasya'da eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Türk Kızılay'ın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" çerçevesinde yaptırılan Ayşe - Kadir Kutlu Kızılay Anaokulu'nun açılışına katıldı. Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin etrafındaki ülkelerde yaşanan savaşlar ve istikrarsızlığa dikkat çeken Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, "Güçlü olmaktan başka şansımız, seçeneğimiz yok. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ay-yıldızlı bayrağımızı en yükseklere kadar taşıyacağız" diye konuştu.

Türk milletinin sevgisine ulaşmak için 20 yıldır zamanı boş geçirmediklerine değinen Yıldırım, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yurdun her köşesinde yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye birbirine yaklaştırdık. Ama bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki 'Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Evelallah bu kararlılığımızda aynı şekilde devam ediyor. Daha yapacak çok işimiz var" şeklinde konuştu.

Dua sonrası yapılan açılışın ardından sınıfları dolaşan Yıldırım, minik öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Açılışta Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, AK Parti milletvekilleri M. Levent Karahocagil, Hasan Çilez, Ahmet Aslan, Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile hayırsever Şükrü Kutlu da yer aldı.

Binali Yıldırım, Amasya Valiliği tarafından hizmete sunulan Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi'nin de açılışını yaptı. - AMASYA

YORUMLAR
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Binali Yıldırım: 2023 sonuna kadar 81 ilimizdeki bütün okulları açmayı hedefliyoruz Binali Yıldırım: 2023 sonuna kadar 81 ilimizdeki bütün okulları açmayı hedefliyoruz
Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, AK Parti, Türkiye, Amasya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Binali Yıldırım: 'Yüzünü Türkiye'ye dönmüş milyonlara karşı da sorumluluğumuz var' - Son Dakika

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