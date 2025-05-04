Binlerce kişi Sırrı Süreyya Önder için Levent\'e yürüdü

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği 12 saatlik zorlu ameliyatın ardından tedavi gördüğü hastanede dün 16.10'da çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Önder için bugün AKM'de anma töreni düzenlendi.

BİNLERCE KİŞİ YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

AKM'deki törenin ardından binlerce kişi Taksim'deki Gezi Parkı'ndan Levent'e yürüdü. Kalabalık Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy ve Levent sokaklarında yürüyüşlerini sürdürdü. Sırrı Süreyya Önder'in cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak.

İLK TÖREN AKM'DE YAPILDI

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Önder'in cenazesi AKM'ye getirilirken o anlarda kalabalık bir grup tabutunun üzerine karanfiller bıraktı. Salonu dolduran binler ise alkışlarla destek verdi. Vatandaşlar, "Yaşasın halkların kardeşliği", "Sırrı yoldaş ölümsüzdür" ve "Sırrı'ya sözümüz barış olacak" sloganları attı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOĞRAĞA VERİLECEK

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi AKM'de düzenlenen törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürülecek. Burada ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.