Binlerce kişi Sırrı Süreyya Önder için Levent'e yürüdü - Son Dakika
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Politika

Binlerce kişi Sırrı Süreyya Önder için Levent'e yürüdü

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Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreninin ardından binlerce kişi Taksim'den Levent'e yürüyüşe geçti. Önder Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

04.05.2025 15:28
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği 12 saatlik zorlu ameliyatın ardından tedavi gördüğü hastanede dün 16.10'da çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Önder için bugün AKM'de anma töreni düzenlendi.

BİNLERCE KİŞİ YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

AKM'deki törenin ardından binlerce kişi Taksim'deki Gezi Parkı'ndan Levent'e yürüdü. Kalabalık Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy ve Levent sokaklarında yürüyüşlerini sürdürdü. Sırrı Süreyya Önder'in cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak.

İLK TÖREN AKM'DE YAPILDI

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Önder'in cenazesi AKM'ye getirilirken o anlarda kalabalık bir grup tabutunun üzerine karanfiller bıraktı. Salonu dolduran binler ise alkışlarla destek verdi. Vatandaşlar, "Yaşasın halkların kardeşliği", "Sırrı yoldaş ölümsüzdür" ve "Sırrı'ya sözümüz barış olacak" sloganları attı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOĞRAĞA VERİLECEK

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi AKM'de düzenlenen törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürülecek. Burada ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

Binlerce kişi Sırrı Süreyya Önder için Levent\'e yürüdü

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Son Dakika Politika Binlerce kişi Sırrı Süreyya Önder için Levent'e yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ahmet Gök:
    binlerce boş insan 87 85 Yanıtla
  • mert çelik:
    önemli olan sehıt aılelerının ne dusundugu 93 54 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bugün bir şehidimiz var di keşke ona gideydiniz 95 33 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah barışın güvercininin 58 48 Yanıtla
  • ömer duman:
    binlerce t3rorist 47 51 Yanıtla
  • ömer duman:
    binlerce v@tan ha1ni 30 46 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Bunlarin hepsi Apo ya baba diyenler 33 30 Yanıtla
  • 8647:
    sırrı abi değerli bir insandı... 43 18 Yanıtla
  • Diyego Can:
    Allah rahmet eylesin 25 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    ıyıye ıyı kotuye kotu demeyen ınsanların yuzunden yıkıcı depremler oluyor ilahi devreye gırıyor 8 1 Yanıtla
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