Binlerce kişi Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ile bayramlaştı

İlk bayramlaşmasına binlerce kişi akın etti, saatlerce ayakta kaldı
SİVAS - Büyük Birlik Partili Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun başkanlık görevini devraldıktan sonra, Sivas Belediyesi'nin düzenlediği ilk bayramlaşma programında yoğun katılım nedeniyle saatlerce ayakta kaldı.
Sivas Belediye Başkanlığı tarafından bayramın 3. gününde halkla bayramlaşma programı düzenlendi. Sivas Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen bayramlaşma programına binlerce Sivaslı katıldı. Yeni belediye başkanı Adem Uzun ile bayramlaşmak isteyenler kuyruklar oluşturdu. Uzun, halkla tek tek tokalaşıp bayramlaştı. Uzun ev sahipliğindeki bayramlaşmada yoğunluk nedeniyle saatlerce ayakta beklemek zorunda kaldı.
Artık Sivas'ta biz İstanbul başta olmak üzere Sivas dışında yaşayan hatta yurt dışında yaşayanlarla köprüleri kuracağını belirten Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, "Herkesin bayramını kutluyorum. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir yanda Suriye, bir yandan Filistin, bir yandan işte hemen Irak'ta baktığımız zaman Doğu Türkistan'a baktığımız zaman İslam coğrafyasında çok büyük sıkıntılar var. Bir yanımız buruk ifade etmek istiyorum. Ben İslam coğrafyasında hatta tüm insanlığa çile çeken, şu an soykırıma uğrayan herkese Rabbim diyorum inşallah bir an önce bu acılarına son verir. Ben Sivas halkını ve tüm Türkiye'deki tüm Türkiye vatandaşlarını, herkesin bayramını kutluyorum, bayramlar gerçekten birlik beraberlik açısından önemli. Şimdi de burada hem Sivas halkıyla bir bayramlaşma töreni yaptık. Hem kendi personelimizle bir bayramlaşma töreni yaptık. Bir araya geldik. Yoğun bir teveccüh var. Bu da bizi mutlu etti. Sivas halkı değişim ve yenilik istiyordu. Bu yeniliği sandıkta yansıttı. Bundan sonraki süreç içerisinde de bu yeniliği biz Sivas'ın yenileştirerek, güzelleştirerek, geliştirerek inşallah ekip arkadaşlarımıza yapacağız. Tabii. Ben tüm Sivas halkının dualarını bekliyorum, desteklerini bekliyorum. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi.
Son Dakika › Politika › Binlerce kişi Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ile bayramlaştı - Son Dakika
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