Bir Sofrada Rumeli-Balkan - Son Dakika
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Politika

Bir Sofrada Rumeli-Balkan

21.06.2025 15:53
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Belgin Uygur, siyaseti kültürü yaşatmak ve milleti birleştirmek için görüyoruz dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Siyaseti sadece idare sanatı olarak değil, kültürü yaşatmanın, milleti birleştirmenin, gönülleri ihya etmenin vesilesi olarak görüyoruz dedi.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından 'Bir Sofrada Rumeli-Balkan' programı, Bursa'da düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur'un yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan katıldı.

'TARİHİ OMUZLARINDA TAŞIYAN BİR SOFRA'

Programda konuşan Belgin Uygur, Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettiği gibi, ecdadın emanetine sahip çıkan, maziden atiye kurulan köprünün bel kemiği olan Bursa'da, 'Bir Sofrada Rumeli-Balkan' temasıyla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu sofra geçmişin hatırasını, bugünün sorumluluğunu ve yarının umudunu bir araya getiriyor. Bu, tarihi omuzlarında taşıyan bir sofradır. Bir yanında Rumeli'nin vakarı, diğer yanında Balkanlar'ın derin muhabbeti var. Her lokmasında uzun yolların sabrı, her sözünde uzak diyarlardan taşınan dualar gizlidir dedi.

'BU MASA, BİRLİK OLMANIN BİR ARADA KALMANIN SOFRASIDIR'

Bir araya geldikleri masanın, birlik olmanın ve bir arada kalmanın sofrası olduğunu söyleyen Uygur, Bu sofra, yurda uzanan yolların sessiz tanığı, bekleyenin içten duası, vatanını yüreğinde taşıyanların hikayesidir. Bu hikayeler, ayrılıkların hüznünü, kavuşmaların sevincini, kardeşliğin gücünü yaşatıyor. ve aynı zamanda bu masa birlik olmanın, bir arada kalmanın, ortak geçmişi geleceğe taşımanın sofrası. ve biz biliyoruz ki bu sofraya yalnızca ekmek değil, tarih, kimlik ve vefa da konur diye konuştu.

'KURDUĞUMUZ GÖNÜL SOFRALARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLİYORUZ'

Yürüttükleri 'Bir Sofrada Teşkilat' programında gönül sofralarına yenilerini eklediklerini söyleyen Uygur, Mehmet Akif'in bize miras bıraktığı şu derin sözü aklımızdan çıkarmak mümkün değil, 'Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi' Biz, işte o geleceğe yön verme bilinciyle hareket ediyoruz. Daha önce, 'Bir Sofrada Demokrasi' diyerek, millet iradesine duyduğumuz hürmeti bir sofraya taşıdık. 'Bir Sofrada Teşkilat' diyerek omuz omuza yürüdüğümüz kadrolarımızla aynı masada buluştuk. ve şimdi, bu anlamlı programlarla kurduğumuz gönül sofralarına bir yenisini daha ekliyoruz dedi.

'BU TOPRAKLARA GELENLER MUHACIR DEGİL ÖZ BE ÖZ EVLATTIR'

Uygur, konuşmasını şöyle sürdürdü 'Bir Sofrada Rumeli-Balkan' diyerek yalnızca geçmişe dönüp bakmıyor, bu yolculuğun devam ettiğini ve bizimle büyüdüğünü ilan ediyoruz. Her şehirde kendi hafızasını, sesini ve hikayesini taşıyan sofralarla bu yürüyüşümüz sürecek. Çünkü biz biliyoruz ki Rumeli göç değil köktür, Balkan hatıra değil hafızadır. Bu topraklara gelenler muhacir değil, öz be öz evlattır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır ifade ettiği gibi 'Rumeli'den gelen bizim göçmenimiz değil, bizim özümüzdür, kökümüzdür.' İşte bu anlayışla, siyaseti sadece idare sanatı olarak değil, kültürü yaşatmanın, milleti birleştirmenin, gönülleri ihya etmenin vesilesi olarak görüyoruz.

Kaynak: DHA

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