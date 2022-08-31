BMGK, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün görev süresini 1 yıl daha uzattı - Son Dakika
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BMGK, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün görev süresini 1 yıl daha uzattı

31.08.2022 23:50
BMGK, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün görev süresini 1 yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresini 31 Ağustos 2023'e uzattı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresini 31 Ağustos 2023'e uzattı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresi hakkında yeni bir karar aldı. BMGK'nın 15 üyesinin desteğini alan 2650 sayılı karara göre Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresi 1 yıl daha uzatıldı. Alınana kararla birlikte BMGK, İsrail ve Lübnan'a kalıcı bir ateşkesi ve uzun vadeli bir çözümü destekleme çağrısını yineledi. Ayrıca Ortadoğu'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın önemi ve buna ulaşma ihtiyacına vurgu yaptı. - NEW YORK

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Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Lübnan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BMGK, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün görev süresini 1 yıl daha uzattı - Son Dakika

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