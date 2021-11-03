Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA, Türkiye'deki 50. yılını kutladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA, Türkiye'deki 50. yıldönümünü Ankara'da düzenlenen programla kutladı. Düzenlenen 50. yıl resepsiyonuna Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı katıldı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA'nın Türkiye'deki 50. yıl dönümü Ankara'da kutlandı. UNFPA'nın Türkiye'deki çalışmalarını anlatan sinevizyonla başlayan program, çeşitli kurum yöneticileri, akademisyenler ve bürokratlar tarafından gönderilen mesajların yayınlanmasıyla devam etti. Resepsiyonda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Rakamlardan değil insanlardan ve toplumdan bahsediyoruz. UNFPA muazzam işler gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanlığı olarak bizler de elimizden geleni yapıyor ve bu asil çabayı ileri taşımaya çalışıyoruz" dedi.

Resepsiyona Kaymakcı'nın yanı sıra bazı büyükelçiler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Diene Keita, UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri Songül Öden ve Belçim Bilgin katıldı. Edis Görgülü ise canlı bağlantıyla programa dahil oldu. - ANKARA