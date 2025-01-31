Birol Akgün Bakü\'de Göreve Başladı

Politika

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi olarak atanan Birol Akgün, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi olarak atanan Birol Akgün, görevine başlamak üzere geldiği başkent Bakü'de temaslarına başladı. Büyükelçi Akgün, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Akgün güven mektubunun bir kopyasını Bayramov'a sunarken, Bayramov tebrik ettiği Akgün'e gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi.

Bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri ele alındı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Azerbaycan-Türkiye müttefikliğinden kaynaklanan konuların yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri ele alındı. Dışişleri Bakanı Bayramov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki tarihi kardeşlik ve dostluğun, müttefikliğin yanı sıra bölgesel ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Şuşa Beyannamesi'nin Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin bir simgesi olduğu vurgulanan görüşmede, liderlerin talimatıyla siyasi, ekonomik, güvenlik, ticaret, enerji, ulaşım ve kültürel-insani alanlarda müttefiklik bağlarının daha da güçlendirilmesinin önemi ifade edildi. Ayrıca her iki ülkenin uluslararası örgütlerdeki, özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki (TDT) iş birliğinin değerli olduğu belirtilerek, bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek zirvenin teşkilatın güçlenmesine katkı sağlayacağına dair güven de dile getirildi. Görüşmede, Ortadoğu ve Afganistan'da istikrarın sağlanması ve Suriye'de ortak girişimlerin ilerletilmesi yönündeki çabaların önemli olduğu belirtildi.

Türkiye'nin yeni atanan büyükelçisi Akgün, samimi kabul ve tebrikler için teşekkür ederek, Azerbaycan'daki görevi süresince mevcut müttefiklik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için elinden geleni yapacağını bildirdi. - BAKÜ