Bitlis Özel Sektör Yatırımlarıyla Kendinden Söz Ettiriyor - Son Dakika
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Politika

Bitlis Özel Sektör Yatırımlarıyla Kendinden Söz Ettiriyor

Bitlis Özel Sektör Yatırımlarıyla Kendinden Söz Ettiriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'in özel sektör yatırımlarıyla dikkat çektiğini belirtti. Özellikle tekstil alanında Bitlis, bölgenin üretim merkezi haline geliyor.

25.03.2024 20:46  Güncelleme: 21:33
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bitlis kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektör yatırımlarıyla da kendinden söz ettirmeye başladı. Son yıllarda özel sektörün şehrimize olan ilgisi giderek artıyor. Özellikle tekstil alanında Bitlis tüm bölgenin üretim merkezi haline geliyor" dedi.

Bitlis'te gündüz düzenlenen mitingin ardından akşam polis evindeki iftarda sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı konuşmada "Kaybedecek tek bir günümüzün, tek bir saatimizin olmadığının bilinciyle mücadele bayrağını Ahlat ruhuyla hep daha yukarıya taşımaya uğraşıyoruz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyütme hedefimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Nasıl vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyorsak, illerimiz, bölgelerimiz arasında da asla ayrım yapmadık, yapmayız. Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'e hizmet götürürken Muş'u, Bitlis'i, Şırnak'ı ihmal etmiyoruz. Deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümeye devam etti. Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı ve kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. İşsizlik oranı yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Tek haneli gerçekleşti. İyi bir programımız var. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde yeniden Türkiye'yi fiyat istikrarına kavuşturacağız. Kalıcı sosyal refah ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için fiyat istikrarı çok çok önemlidir" diye konuştu.

Türkiye'yi doğusuyla, güneydoğusuyla büyük hedeflerin, Türkiye yüzyılının eşiğine getirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Cudi'yi, Gabar'ı, Tendürek'i, Besler Deresi'ni teröristlerden temizlemiş durumdayız. Ben de son dönemde illeri ziyaret ediyorum. Gerçekten bir huzur ve güven ortamı hakim. Eskiden çok farklı konuşulan yerler şimdi huzur ortamı içinde insanımızın ziyaret ettiği yerler. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde sorunların kaynağını doğru tespit etmek çözümün ilk adımıdır. Biz buna inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm sorunları kaynağında kurutmada ustalaşmış kadrolarız. Asırlık hizmetleri 20 yıla sığdırdığımız bu başarının arkasında güçlü bir yönetim, güçlü bir siyasi irade vardır. Mevcut sorun ve sıkıntıları da aynı kararlılıkla çözecek, terör sebebiyle aksayan hizmetleri katbekat fazlasıyla Bitlis'e kazandırmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla son 21 yılda Bitlis'e toplam 50 milyar lirayı aşan tutarda kamu yatırımı yaptık. Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Bitlis'e gelerek İl Özel İdaremizden belediyelerimize, Milli Eğitimden müftülüğe, vakıflardan emniyete, Karayolları'ndan Devlet Su İşleri'ne kadar kurumlarımızın 75 kalem hizmetinin açılışını gerçekleştirmişti. Yine bu kapsamda Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin kardeşimize istihdam oluşturan 34 firmamızın resmi açılışı yapılmıştı. Bitlis kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektör yatırımlarıyla da kendinden söz ettirmeye başladı. Son yıllarda özel sektörün şehrimize olan ilgisi giderek artıyor. Özellikle tekstil alanında Bitlis tüm bölgenin üretim merkezi haline geliyor. Bitlis'in de içinde yer aldığı bölgemiz terör tehdidinden kurtuldukça buraya yeni yatırımlar gelerek, kalkınma hamlesi daha da hızlanmıştır. Hep söylüyorum burada da tekrar edeceğim. Terör demokrasinin de, kalkınmanın da düşmanıdır. Terörün olduğu yerde ne demokrasi olur ne kalkınma olur. Terörün olmadığı, huzurun, güvenin olduğu yerde de hem demokrasi olur, temek hak ve hürriyetler en güzel şekilde yaşanır hem de kalkınma olur, halkın refahı olur" dedi.

Yılmaz, iftar sonrası Ahlat ve Adilcevaz'a bir ziyaret gerçekleştirerek, partililerle seçim çalışmalarını değerlendirecek. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Bitlis, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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