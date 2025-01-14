Blinken, İsrail Protestolarıyla Karşılaştı - Son Dakika
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Politika

Blinken, İsrail Protestolarıyla Karşılaştı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Atlantik Konseyi'nde konuşurken protestolarla karşılaştı.

14.01.2025 20:26
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşma sırasında 3 farklı kişi tarafından ABD'nin Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam eden İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. Protestocular Blinken'a "Kanlı Blinken" ve "Soykırım bakanı" diye bağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen Atlantik Konseyi'nde konuştuğu sırada ABD'nin Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam eden İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Orta Doğu politikasını ele aldığı konuşması sırasında Blinken, konuşmasının 15. dakikasında, seyirciler arasında bulunan bir protestocu, yüksek sesle "Kanlı Blinken, Soykırım Bakanı" diye bağırarak konuşmayı kesti. Protestocu, "Seni affedemeyeceğiz" diyerek tepkisini dile getirdi. Bu sırada etkinlikte güvenlik görevlileri devreye girerek protestocuyu salondan çıkardı.

Blinken konuşmasına devam etmeye çalışırken, ikinci bir protestocu aynı şekilde konuşmasını bölerek, "Sonsuza dek 'Kanlı Blinken' olarak anılacaksınız. Siz acımasız bir savaş suçlususunuz" ifadelerini kullandı.

Üçüncü protestocununda salondan çıkarılmasından beş dakika sonra, üçüncü bir protestocu Blinken'ın konuşmasını keserek, "Soykırım Bakanı, yüzbinlerce masum insanın kanı ellerinizde" diye bağırdı.

Protestocular, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılırken, Blinken, kısa bir süreliğine konuşmasına ara verdi ve protestoculara, "Görüşlerinize saygı duyuyorum. Lütfen benim de kendi görüşlerimi ifade etmeme izin verin. Teşekkür ederim" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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