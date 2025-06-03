BM'den İsrail'e Saldırı Tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Volker Türk, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım noktalarına düzenlediği saldırıları tepki göstererek, "Bu durum ağır uluslararası hukuk ihlali ve savaş suçudur. Bu saldırılar derhal ve tarafsız bir şekilde soruşturulmalıdır ve sorumlular hesap vermelidir" dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Volker Türk, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım noktalarına düzenlediği saldırıları tepki gösterdi. Türk, son üç gündür yardım noktalarına giden Gazzelilere, İsrail ordusu tarafından saldırılar düzenlendiğini belirterek, saldırıları "akıl almaz" olarak nitelendirdi.

İsrail'in bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir yardım merkezinin yakınında gerçekleştirdiği yeni saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Türk, Gazzelilerin insani yardım beklerken vurulduklarını, bu durumun bu sabah itibariyle de devam ettiği haberini aldıklarını bildirdi. Türk, "Bu durum ağır uluslararası hukuk ihlali ve savaş suçudur. Bu saldırılar derhal ve tarafsız bir şekilde soruşturulmalıdır ve sorumlular hesap vermelidir" dedi.

İsrail ordusunun denetiminde bir insani yardım modelinin Gazzelilerin hayatlarını tehlikeye attığını, Gazzelilerin ya açlıktan ya da saldırılar yüzünden ölüm tehlikesi altında olduklarını bildiren Türk, askeri kontrol altındaki yardım dağıtımının uluslararası standartları ihlal ettiğini belirterek, bu şekilde temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine erişimi kasıtlı olarak engellemenin de savaş suçu teşkil edebileceğini ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 2024 tarihli bir kararına değinen Türk, soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına dair sözleşme uyarınca Gazze'deki Filistinlilerin haklarına telafisi mümkün olmayan zararlar verilmesi konusunda gerçek ve yakın bir risk tespit ettiklerini bildiren Türk, "İsrail'in bu yükümlülükleri yerine getirmemesinin gerekçesi olamaz" dedi. - CENEVRE