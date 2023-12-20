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BM Filistin Özel Raportörü, Biden'a İsrail'in Gazze saldırılarına müdahale etmesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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BM Filistin Özel Raportörü, Biden'a İsrail'in Gazze saldırılarına müdahale etmesi çağrısında bulundu

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurması için müdahale etmesi çağrısında bulundu. Albanese, her geçen gün insanlığın ve uluslararası hukuka dayalı düzenin zarar gördüğünü belirtti.

BM Filistin Özel Raportörü, Biden\'a İsrail\'in Gazze saldırılarına müdahale etmesi çağrısında bulundu
20.12.2023 - 19:23,
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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına durdurmak için müdahale etmesi çağrısında bulunarak, "Her geçen gün, insanlığın ve uluslararası hukuka dayalı düzenin tabutuna bir çivi daha çakılıyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına durdurmak için müdahale etmesi çağrısında bulundu. Albanese yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, lütfen Gazze'de masum sivillere yönelik bu anlamsız katliamın durdurulması için müdahale edin. Uluslararası toplumun İsrail'in imha kampanyasını durdurmak için harekete geçmediği her geçen gün, insanlığın ve uluslararası hukuka dayalı düzenin tabutuna bir çivi daha çakılıyor" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: BM Filistin Özel Raportörü, Biden'a İsrail'in Gazze saldırılarına müdahale etmesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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