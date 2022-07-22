BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, " Karadeniz 'de bir umut ışığı var. Bir çare ışığı var. Bunun gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı bir yaklaşımı sayesinde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Türkiye 'nin burada kritik bir rolü var. Bu anlaşma gıda arzındaki açığı kapatacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Karadeniz, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, 'Karadeniz'de bir umut ışığı var. Bir çare ışığı var. Bunun gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese çok... - Son Dakika

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