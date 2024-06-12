BM Komisyonu İsrail'i Gazze'de Savaş Suçu İşlemekle Suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BM Komisyonu İsrail'i Gazze'de Savaş Suçu İşlemekle Suçladı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'i Gazze'de savaş suçu işlemek ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı. Komisyon raporunda, İsrail'in Gazze'de savaş suçları işlediği ve insanlığa karşı suçlar işlediği tespit edildi. Raporda ayrıca İsrail'in sivil nüfusa yönelik kasıtlı saldırılar düzenlediği ve kuşatmayı silah haline getirerek sivil halka toplu cezalandırma uyguladığı belirtildi. Komisyon, İsrail hükümetine ateşkes uygulaması, Gazze'ye yönelik ablukayı sonlandırması ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlaması çağrısında bulundu.

12.06.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Uluslararası Soruşturma Komisyonu İsrail'i Gazze'de savaş suçu işlemek ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı İşgal Altındaki Filistin Topraklarına ilişkin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, Gazze'deki durumla ilgili yeni bir rapor yayınladı. Raporda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirilen askeri operasyonlar ve saldırılar sırasında işlenen savaş suçlarından ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğu belirtildi. Komisyon, Filistinli silahlı grupların da İsrail'de işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğunu kaydetti.

Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de savaş yöntemi olarak aç bırakma, cinayet veya kasıtlı adam öldürme, kasıtlı olarak sivillere ve sivil nesnelere yönelik saldırılar düzenleme, göç etmeye zorlama, cinsel şiddet, işkence ve insanlık dışı veya acımasız muamele, keyfi gözaltı ve insan onurunun ihlali gibi savaş suçları işlediğini tespit etti.

Komisyon raporunda, Filistinli erkeklere ve erkek çocuklara yönelik katliam, cinsiyete dayalı zulüm, cinayet, zorla göç, işkence ve insanlık dışı muamele gibi insanlığa karşı suçların da işlendiği kaydedildi.

Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde tahrip gücü yüksek ağır silahların kasıtlı olarak kullanılmasının sivil nüfusa yönelik kasıtlı ve doğrudan bir saldırı olduğu vurgulanan raporda, "Soykırıma doğrudan ve açık bir şekilde teşvik, saldırıların gerçekleştirilmesi konusunda doğrudan yetkisi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilse bile uluslararası hukuka göre bir suçtur. Ayrımcılığa, düşmanlığa veya şiddete teşvik, uluslararası insan hakları hukukunun ciddi bir ihlalidir ve uluslararası suç teşkil edebilir" ifadesi kullanıldı.

"İsrail, kuşatmayı silah haline getirdi"

Filistinli siviller için açılan tahliye yolları ve güvenli olarak belirlenen alanların İsrail güçleri tarafından sürekli olarak saldırıya uğradığı aktarılan raporda, "Komisyon, İsrail'in sivil halka karşı toplu cezalandırma anlamına gelen 'tam kuşatma' uyguladığını tespit etti. İsrailli yetkililer kuşatmayı silah haline getirerek su, yiyecek, elektrik, yakıt ve insani yardımın kesilmesi de dahil olmak üzere yaşamsal ihtiyaçların sağlanmasını stratejik ve siyasi kazanımlar için kullandı" denildi.

Raporda, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da cinsel şiddet, işkence, insanlık dışı veya acımasızca muamele, kişisel onura hakaret eylemlerinde bulunduğu bunların da savaş suçu kapsamına girdiği belirtildi. Komisyon, ayrıca İsrail hükümetinin ve İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik yerleşimci şiddetine izin verdiğini ve teşvik ettiğini tespit etti.

"İsrail saldırılarını durdurmalı"

Komisyon Başkanı Navi Pillay yaptığı açıklamada, "Suç işleyen herkesin hesap vermesi zorunludur. Her iki tarafın da saldırganlık ve misilleme dahil olmak üzere tekrarlayan şiddet döngülerini durdurmanın tek yolu, uluslararası hukuka net bir şekilde uyulmasını sağlamaktır" dedi. İsrail'e yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve yüz binlerce kişinin güvenli olmayan yerlere yeniden zorla göç ettirilmesine neden olan Refah'a ve Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması çağrısında bulunan Pillay, "Hamas ve Filistinli silahlı gruplar derhal roket saldırılarını durdurmalı ve tüm rehineleri serbest bırakmalıdır" ifadesini kullandı.

BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail hükümetine derhal ateşkes uygulaması, Gazze'ye yönelik ablukayı sonlandırması, insani yardımların ulaştırılmasını sağlaması, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almayı durdurması çağrısında bulundu. - CENEVRE

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BM Komisyonu İsrail'i Gazze'de Savaş Suçu İşlemekle Suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:23:23. #1.12#
SON DAKİKA: BM Komisyonu İsrail'i Gazze'de Savaş Suçu İşlemekle Suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement