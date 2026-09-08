BM komisyonu İsrail'in Suriye'deki eylemlerinin savaş suçu teşkil edebileceğini açıkladı - Son Dakika
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BM komisyonu İsrail'in Suriye'deki eylemlerinin savaş suçu teşkil edebileceğini açıkladı

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BM Suriye Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri operasyonlarının sivilleri etkilediğini ve bazı eylemlerin savaş suçu olabileceğini belirtti. Komisyon, İsrail ordusunun gözaltına aldığı 49 Suriyeliden 2'sinin çocuk olduğunu ve bunun potansiyel işkence endişesi yarattığını vurguladı.

Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Üyesi Fionnuala Ni Aolain, İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri faaliyetlerinden derin endişe duyduğunu ve sivillerin gözaltına alınması da dahil olmak üzere bazı eylemlerin savaş suçları teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Üyesi Fionnuala Ni Aolain, Fionnuala Ni Aolain, BM İnsan Hakları Konseyi'ne komisyonun Suriye'ye ilişkin değerlendirmesini sundu. Ni Aolain, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri operasyonlarının "giderek daha sürekli ve yerleşik hale geldiğini", tekrarlanan baskınlar, devriyeler ve aramaların sivilleri etkilediğini ifade etti. Aolain, "Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in devam eden ihlallerinden derin endişe duyuyor" ifadelerini kullandı. Aolain yerel halkın, ülke yeniden yapılanma sürecindeyken İsrail'in eylemlerinden "şaşkınlık" duyduğunu belirtti. Aolain komisyonun Haziran ayı itibarıyla İsrail ordusu tarafından Suriye topraklarında gözaltına alınan ve sınır ötesine götürüldüğüne inanılan 2'si çocuk olmak üzere 49 Suriyeliyi tespit ettiğini belirterek, "Bu tür eylemler savaş suçu anlamına gelebilir" dedi.

Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Suriye topraklarında, özellikle güneydeki Kuneytra ve Dera illerinde geçici kontrol noktaları ve sabit askeri altyapı kurduğunu belgelediğini ifade etti. Komisyon, alıkonulanlardan bazılarının tecrit altında tutulduğunu ve bunun "potansiyel işkence veya kötü muamele" konusunda endişelere yol açtığı vurgulandı. İsrail askeri faaliyetlerinin bölge sakinleri arasında yerinden edilmeye neden olduğu ve İsrail'in bölgedeki varlığının "savaşçı bir işgal" olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Suriye, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika BM komisyonu İsrail'in Suriye'deki eylemlerinin savaş suçu teşkil edebileceğini açıkladı - Son Dakika

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