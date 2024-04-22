BM Raporu: İsrail, UNRWA İddialarına Kanıt Sunmadı - Son Dakika
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Politika

BM Raporu: İsrail, UNRWA İddialarına Kanıt Sunmadı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından görevlendirilen Bağımsız İnceleme Grubu, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkında yaptığı inceleme ile ilgili raporda, 'İsrail, halen iddialarına kanıt sunmadı' dedi.

22.04.2024 23:50
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından görevlendirilen Bağımsız İnceleme Grubu, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkında yaptığı inceleme ile ilgili raporda, " İsrail, halen iddialarına kanıt sunmadı" dedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkındaki İsrail'in öne sürdüğü iddiaların ardından başlatılan soruşturmayı yürüten Bağımsız İnceleme Grubu, UNRWA hakkındaki raporu yayınladı. Raporda İsrail'in Filistin'de mültecilere eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler sağlayan UNRWA personelinin Gazze'deki gruplarla bağlantılı olduğu iddialarına halen kanıt sunmadığı ifade edildi. Raporda, "İsrail Dışişleri Bakanlığı, Mart 2024'e kadar kimlik numaraları olmayan personel listeleri aldıklarını bildirdi. Lakin Mart 2024 listesi, çalışanların kimlik numaralarını içeriyordu. İsrail, kimlik numaralarını içeren bu listeyi temel alarak önemli sayıda UNRWA çalışanının Hamas üyesi olduğu iddiasında bulundu. Diğer yandan İsrail, halen bu iddiaları destekleyecek bir kanıt sunmadı" denildi.

UNRWA personeli dahil 200'den fazla kişiyle görüşme yapıldı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından atanan Bağımsız İnceleme Grubu'nun yayınladığı raporda, UNRWA'nın tarafsızlık prensibini uyguladığına ilişkin yürütülen incelemeler çerçevesinde UNRWA merkezi ve Umman, Kudüs ve Batı Şeria'daki tesislere ziyaretler gerçekleştirildiği, Gazze'deki UNRWA personeli dahil 200'den fazla kişiyle görüşme yapıldığı ve 47 ülke ve kuruluşla doğrudan iletişim sağlandığı ifade edildi.

Açlık ve kıtlıkla karşı karşıya olan Gazze için en kritik dönemde yaklaşık 450 milyon dolarlık fonun askıya alınmasına neden olan iddialar sonrasında eski Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna başkanlığında oluşturulan Bağımsız İnceleme Grubu, raporda kuruluşun tarafsızlık ilkesinin uygulandığından emin olmak için personel güvenlik incelemesi ve gözetimi dahil güçlü mekanizma ve süreçlere sahip olduğuna dikkat çekti. Kuruluşun bağışçı ülkelerle ilişkilerindeki şeffaflığı artırmak ve tarafsızlık ihlallerine daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla mevcut sistemlerini yenilemeyi hedeflediğine de vurgu yapılan raporda, UNRWA'nın tarafsızlık konusunda karşılaştığı zorlukların büyük ölçüde Gazze ve Batı Şeria'da çatışma bölgelerinde yoğunlaştığı ifade edildi. UNRWA'nın tarafsızlığının güçlendirilmesi için daha etkili yönetim ve iç denetim mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen raporda, kuruluşun daha operasyonel bir raporlama sistemi geliştirmesi ve bağışçılarla olan ilişkilerini daha stratejik bir düzeye taşıması gerektiği kaydedildi.

ABD dahil 16 üye ülke, UNRWA'ya sağladığı fonları askıya almış veya durdurmuştu

İsrail, UNRWA'nın 450'dan fazla üyesinin Gazze'deki grupların üyesi olduğunu, 12 personelin ise 7 Ekim olaylarıyla bağlantılı olduğunu iddia etmişti. İsrail'in uluslararası toplumun çağrılarına rağmen insani yardımlara engel olmaya devam ettiği Filistin'de mültecilere gıda ve giysi yardımı da yapan UNRWA'yı hedef alan iddialar sonrasında en büyük bağışçı konumundaki ABD dahil 16 üye ülke, BM kuruluşu UNRWA'ya sağladığı fonları askıya alma veya durdurma kararı almıştı.

UNRWA, yardım faaliyetleri çerçevesinde 13 bini Gazze'de olmak üzere 32 bin kişiyi istihdam ediyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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