Bodrum Belediyesi 2025 Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Bodrum Belediyesinin 2025 yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.00'te Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan Meclis Toplantısında Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, gündem maddelerine geçilmeden önce sıfır atık, enerji verimliliği, personel alımları gibi çeşitli konularda bilgiler verdi. Meclis toplantısına; meclis üyeleri, ilçe siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Belediyeden enerji verimliliği çalışmaları

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesinin enerji verimliliği konusunda yürüttüğü çalışmalara da değinerek şunları söyledi:

"28 Şubat Cuma günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras önderliğinde gerçekleşen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katıldığı Enerji Verimliliği Çalıştayına katıldık. Burada yerel yönetimler olarak enerji tasarrufu, sürdürülebilir ulaşım gibi çok değerli sunumlar dinledik. Belediye olarak vizyonumuz bütün pazar yerlerimizin üzerine güneş panelleri koyarak enerji elde etmek. Bu elde ettiğimiz enerjiyle beraber enerji maliyetimizde mahsuplaşmak ya da daha fazla enerji üretirsek buradan bir gelir elde etmekti. Bu çalışmalar kapsamında Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kıymetli bir çalışma yaptı ve AYDEM ile yaptığı anlaşma ve çalışmalar neticesinde Bitez Pazar Yeri üzerine çağrı mektubu aldık. Anlaşmalarımızı yaptık. Buradan kamuoyuna duyurmak isterim ki Bitez Pazar Yerimizin üzerine 104,5 kW'lık yaklaşık değeri 2,7 milyon lira olan güneş panellerimizi 1 ay içinde kurmuş olacağız. Bu güneş panellerimiz, Bodrum Belediyesinin merkez binasının tüketmiş olduğu elektriği tamamen doğadan, güneşten bizlere sağlıyor olacak. Temiz, yenilenebilir enerjide belediyenin bu adımı çok kıymetli. Bölgemizde üstü kapalı nice pazar yerlerimiz var. Bütün pazar yerlerimiz bu beş yıl içinde güneşten enerjisini kendi elde edecek şekilde ve tüketmiş olduğu enerjiden daha fazlasını üretmiş olarak hizmet vermeye devam edecek. Sadece pazar yerleriyle kalmayacak büyük hacimli kültür merkezlerimizin çatılarına da bu güneş panellerini monte ederek bölgemizin güneşten aldığı enerjiyi dönüşüme sokarak enerjiden kazanç sağlamak için adımlarımızı atacağız."

140 teni personel alımı

Bodrum Belediyesi olarak yakın tarihte 140 yeni personel alımı yapacaklarını ileten Başkan Mandalinci tamamının aktif saha personeli olacağı bilgisini de paylaşarak, "80 temizlik personeli, 30 park bahçeler, 20 fen işleri emrine alacağız. Ayrıca 2 veteriner ve 2 temizlik personeli olacak. Bünyemize 6 aylık saha personeli eklenecek. Verimini, iş ahlakını, iş etiğini beğendiğimiz, belediye hizmetlerine bağlılığını gördüğümüz çalışanlarımızla kalıcı bir sözleşme imzalayacağız. 110'un üzerinde personel emekli oldu. Emekli olan personelin yerini de bölüm bölüm dolduracağız" dedi.

İsmet Aydemir'in adı parkta yaşatılacak

Bodrum'da eğitim alanında yıllarca emek vermiş olan İsmet Aydemir'in anısına Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde bulunan park alanına isminin verilmesi teklifine ilişkin alınan 19.02.2025 tarih, 2025/10 sayılı komisyon raporu görüşülürken Başkan Mandalinci konu ile ilgili şunlara değindi:

"İsmet Hocamız, bütün Bodrum eğitim camiasının önde gelen eğitimcilerinden biriydi. Yetiştirmiş olduğu binlerce öğrenci, Bodrum'un kültürel, sanatsal, spor alanlarında nice başarılı çalışmalara imza attılar. Bugün, yıllarca beraber çalıştığı Bodrum Anadolu Lisesinin kıymetli müdürlerinden Sayın Hatice Orman hocamız da aramızda. Bu güzel günde o da bizi yalnız bırakmadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İsmet Hocamızın ismini Bodrum'da bir parkta, bir caddede, bir sokakta yaşatma önerisi veren kıymetli Ahmet Değirmenci'ye de çok teşekkür ediyorum. Çünkü hocamız Bodrum'a unutulmaz izler bırakmıştır, birçok nesil yetiştirmiştir. Birçok gencimizin kötü alışkanlıklar yerine spora, bilime, kültüre, sanata adanmasını sağlamıştır. Mekanı cennet olsun. Onun izinden giden öğrencilerle beraber Bodrum'un daha da güzel daha da iyi olacağını düşünüyoruz."

Başkan Tamer Mandalinci, şubat ayında Bodrum Belediyesi olarak yapmış olduğu çalışmalar hakkında detaylı bilgiler de verdi. - MUĞLA