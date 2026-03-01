Bolu Belediye Başkanı Gözaltında - Son Dakika
Bolu Belediye Başkanı Gözaltında

Bolu Belediye Başkanı Gözaltında
01.03.2026 16:09
CHP'li Ali Mahir Başarır, Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasını eleştirerek Türkiye'nin bu tabloyu hak etmediğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Bolsev Vakfı Bolu'nun 528 tane fakir çocuğuna sahip çıktığı için savcılık, başsavcılık soruşturma açıyor. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, dün sabah erken saatlerde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Tanju Özcan ile diğer şüpheliler Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, meclis üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan ve Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç, Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek soruşturmaya ilişkin bilgi aldı. Parti binasında açıklamalarda bulunan Ali Mahir Başarır, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Bolsev aracılığı ile 528 öğrenciye burs verilmesi nedeniyle gözaltına alındığını iddia ederek İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 2025 yılında hazırladığı 3 sayfalık raporu hatırlattı. Başarır, "4483 sayılı memur ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun 6'ncı maddesine göre soruşturma izni verilmemesi kararı. ve kesinleşmiş. Aradan uzun bir süre geçmiş. Başsavcı husumet içerisinde olduğu Tanju Özcan'ın bu market sahiplerini, müdürlerini çağırmış. 'Akıllı olun oğlum' demiş, parmak sallamış ve ifadelerini değiştirtmiş. Bu marketlerin hepsi Bolsev'e bu memleketin Bolu'nun çocuklarına yıllardır burs veren, el uzatan Bolsev Vakfı'na bağışta bulunmuş. Para olarak da değil, kart olarak, market kartı olarak ve diğer aynı yardımlarla bundan dolayı suçlanıyor. Yazıklar olsun, utanın diyeceğim ama o evreyi çoktan geçtik" dedi.

'NEDEN EMNİYET YÜRÜTMÜYOR'

Başarır, Türkiye'nin bu tabloyu hak etmediğini ifade ederek, "Türkiye görsün bu rezaleti. Bolsev Vakfı Bolu'nun 528 tane fakir çocuğuna sahip çıktığı için savcılık, başsavcılık soruşturma açıyor. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. İki gündür neden benim belediye başkanım jandarmada? Jandarma neden bu soruşturmayı yürütüyor, emniyet yürütmüyor? Bolu merkezde olan bir soruşturma. Niye jandarma? Neden gözaltına alınan isimlerin hepsi 2 saat, 3 saat Mudurnu'da, Göynük'te uzaklıktaki ilçelerde tutuluyor. Fiziki ortam müsait değilmiş, oda yokmuş. Gerekli personel yokmuş" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bolu Belediye Başkanı Gözaltında

SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Gözaltında - Son Dakika
