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Bolu Belediye Başkanı, 12 askerin şehit olması nedeniyle yılbaşı eğlencelerini iptal etti - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı, 12 askerin şehit olması nedeniyle yılbaşı eğlencelerini iptal etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan çatışmada 12 askerin şehit olmasının ardından kentte 7 günlük yas ilan etti. Başkan Özcan, yılbaşı eğlencelerinin iptal edildiğini ve tüm eğlence aktivitelerinin yasaklandığını duyurdu. Yas kararına uymayanlar hakkında hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Bolu Belediye Başkanı, 12 askerin şehit olması nedeniyle yılbaşı eğlencelerini iptal etti
25.12.2023 - 18:10,
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BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, 12 askerin şehit olması nedeniyle kentte 7 günlük yas ilan ederek, planlanan yılbaşı eğlencelerinin iptal olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK üyeleri ile yaşanan çatışmada 12 askerin şehit olmasının ardından Tanju Özcan, Bolu'da 7 günlük yas ilan ettiklerini açıkladı. Başkan Özcan, "Yılbaşı akşamı yapmayı planladığımız Emir Can İğrek konseri ve canlı müzik programları dahil tüm eğlence aktiviteleri belediyemizin yetki sahası içinde yasaklanmıştır. Karar, şehit ailelerinin acısını paylaşmak adına alındı. Şehit ailelerimizin acısını paylaşmak adına Bolu Belediye Başkanı olarak Bolu Belediyesi sınırları içerisinde 7 günlük yas ilan ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, yüce milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Yas kararına uymayanlar hakkında gerekli hukuki ve cezai yaptırımlar tereddütsüz şekilde idaremizce uygulanacaktır" dedi.

Kaynak: DHA
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