Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hakkında Soruşturma - Son Dakika
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Politika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hakkında Soruşturma

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hakkında Soruşturma

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyelilere yönelik yaptığı açıklamalar yüzünden başlatılan soruşturma hakkında, yaptıklarından dolayı pişman olmadığını ve bu uygulamalara devam edeceğini belirtti.

05.01.2025 18:57  Güncelleme: 18:59
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BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir programda 'Suriyelilerin iş yeri ruhsatlarını hukuksuz şekilde iptal ettim' sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturmayla ilgili, "Kim ne yaparsa yapsın. Abdestimden şüphem yok. Kimseden de korkum yok. Yaptıklarımı yapmaya gerekirse devam edeceğim" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir Youtube programında, "Suriyelilerin iş yeri ruhsatlarını hukuksuz şekilde iptal ettim. İdari yargıya gitseler kazanabilirlerdi. Hala Bolu'dan gitmediklerini görünce, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da hukuksuzdu" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Hakkında soruşturma açılan Tanju Özcan ise yaptıklarından dolayı pişman olmadığını ifade ederek, "Bu söylediklerimden dolayı pişman değilim. Yaptıklarımdan dolayı da pişman değilim. 2019 yılında seçimlere girerken ben şu sözü vermiştim; 'Benim ülkemi koruma şansım yok ama şehrimi koruma şansım var. O yüzden belediye bütçesinden tek bir Suriyeliye veya Iraklı sığınmacıya bir kuruş yardım yapmayacağım. İş yeri ruhsatı vermeyeceğim. Verilmiş olanları iptal edeceğim. Şehirde bir tane Arapça tabela bırakmayacağım. Çünkü Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum' dedim. Yaptıklarımdan dolayı pişman mıyım değilim. Yaptıklarım idare hukuku anlamında hukuka uygun muydu? Muhtemelen değildi. Gitselerdi o zaman idare mahkemesine dava açsalardı. İleride tarih sayfalarında ben kahraman olarak nitelendirileceğim. Bugün bana bu soruşturmayı açanlar tarih sayfalarında hain olarak ilan edilecekler. Hukuksuz veya değil. Ben bunların Bolu'ya yerleşmesini istemiyordum. Bunu da başardım. Bundan da rahatsız falan değilim" diye konuştu.

'YAPTIKLARIMI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Kimseden korkusunun olmadığını belirten Tanju Özcan, "Vallahi ben adaletsiz bir iş yapmadım. Ben kendi vatandaşlarımıza eşit davrandım. O yüzden abdestimden şüphem yok. Kim gereğini yapmak istiyorsa yapmaya kalkışabilir. Bazı sosyal medya trolleri, 'Kayyum atansın' falan demiş. Hadi ben buradayım. Kayyum atanması için terörle iltisaklı olmak lazım. Bir terör örgütüyle iltisakımı bulsun Sayın Bakan, kayyum atanmasını beklemeden kendimi belediye önünde asarım. Ben Türk halkının menfaatini, Türk gençliğinin geleceğini korumak için, Türk esnafını korumak için üzerime düşeni yapıyorum. Ama onlar Suriyelileri besleyip büyütüp palazlandırmak için ellerinden geleni yapıyor. Ben Türkçüyüm, onlar sığınmacı sever. Hadi bakalım hakkımda soruşturma açıldı. Kim ne yaparsa yapsın. Abdestimden şüphem yok. Kimseden de korkum yok. Yaptıklarımı yapmaya gerekirse devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hakkında Soruşturma - Son Dakika

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