Bomba bir suikast iddiası daha! Sırrı Süreyya Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan - Son Dakika
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Politika

Bomba bir suikast iddiası daha! Sırrı Süreyya Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan

Bomba bir suikast iddiası daha! Sırrı Süreyya Önder\'den sonra şimdi de Pervin Buldan

Sırrı Süreyya Önder'in ardından bu kez DEM Partili Pervin Buldan hakkında suikast iddiaları gündeme geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş, Buldan'ın 11 Nisan'da İtalya'da trafik kazasına karıştığını, aracının yönünün değiştirildiğini ve karşıdan gelen bir aracın çarptığını öne sürdü. İddiaların ardından DEM Parti'den açıklama bekleniyor.

09.05.2025 09:54
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DEM Parti'nin, kısa süre önce yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aracında şüpheli bir düzenek bulunduğunu açıklaması gündem yarattı. Bu olayın ardından kamuoyunda "suikast girişimi" tartışmaları başlarken, şimdi de benzer iddialar DEM Parti'nin önemli bir ismi hakkında gündeme geldi.

HEDEFTE BU KEZ PERVİN BULDAN MI VAR?

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında, DEM Partili Pervin Buldan'a yönelik dikkat çekici bir iddiayı kamuoyuyla paylaştı. Yarkadaş, "Yarın Türkiye başka bir konuyu konuşacak" diyerek başladığı açıklamasında, Buldan'ın 11 Nisan'da İtalya'ya yaptığı ziyaret sırasında şüpheli bir trafik kazası geçirdiğini öne sürdü.

FARKLI BİR SOKAĞA YÖNLENDİRİLDİ

İddiaya göre, Buldan'ın aracı gideceği rotadan farklı bir sokağa yönlendirildi ve tam o sırada karşı yönden gelen bir araç, Buldan'ın otomobiline çarptı. Bu olay, suikast girişimi iddialarını güçlendiren bir gelişme olarak değerlendirildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA OLACAK MI?

Yarkadaş, söz konusu bilgiyi yurt dışında yaşayan bir gazetecinin sosyal medya paylaşımına dayandırırken, "Yarın DEM Parti'den bu konuyla ilgili bir açıklama geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Gelişmelerin ardından gözler bir kez daha DEM Parti'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Olası güvenlik zafiyetleri ve iddiaların ciddiyeti, siyasi gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

NE OLDU?

DEM Parti, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddialarına ilişkin dün bir açıklamada bulundu. 2 Nisan'da Önder'in aracının lastiklerinden ses gelmesi üzerine yapılan incelemede, araca demirden yapılmış keskin bir düzenek yerleştirildiği tespit edildiği aktarıldı.

DEM Parti'den Önder'e suikast iddiasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder'e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

2 Nisan'da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.

Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."

Sırrı Süreyya Önder, Barış Yarkadaş, Pervin Buldan, DEM Parti, Politika, Güncel, trafik, İtalya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bomba bir suikast iddiası daha! Sırrı Süreyya Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şeref Yazıcıoğlu :
    Bırakın bu işleri suikastçının kitabı bunlar 17 13 Yanıtla
  • babasultan:
    Sırrı Süreyya'nın eceli ile öldüğüne inanan kürt var mı halen :) 1 20 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Trumptan sonra, siyasetçiler suikasta uğrarsak oyumuz artar gibi bir algıya kapılmışlar. 8 7 Yanıtla
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