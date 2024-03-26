Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Ömer Eşki\'ye hukuki yollara başvuracağını belirtti

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, CHP Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'nin kendisi hakkındaki iddialarıyla ilgili özür dilememesi halinde hukuki yollara başvuracağını belirtti.
Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İduğ belediye binasında düzenlediği toplantıda Eşki'nin, kendisi hakkında seçim öncesinde çok sayıda kişiyi işe aldığı ve belediye kasasındaki parayı bitirmek için harcama yaptığı iddialarına yanıt verdi.
İduğ açıklamasında, Eşki'nin rakibinin kendisi değil diğer partiler olduğunu kaydederek, "Enerjisini seçim kazanmaya vermesi gerekirken, daha seçim kazanmadan iftira atmaya, itibar suikastı ve tehditler savurmaya başladı." ifadelerini kullandı.
Belediyeyi 2036 çalışan devraldıklarını, şu an 2074 çalışanın olduğunu aktaran İduğ, borcu olmayan belediyenin kasasında 150-200 milyon lira para bulunduğunu anlattı.
İduğ, iddiaların iftira olduğunu savunarak, şunları kaydetti:
"CHP'li belediye başkan adayı yine CHP'li bir belediye başkanına konuşuyorsa bu büyük bir yanlıştır. Bunun bedeli var. Ben o bedeli ödetirim. Dışarıdan iftira ederek bizi çökertemezsiniz. Ben çökmeyeceğim. Bu konuşulanları yargıya taşıyacağım. ya gelir herkesin önünde ikna edici bir özür diler, affederim. Onun dışında yargıda gereken her şeyi yapacağım."
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'a ulaştığını, Tugay'ın "Engel olamadık" dediğini aktaran İduğ, itibar suikastına izin vermeyeceğini belirtti.
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