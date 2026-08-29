Milletvekili Bozgeyik, Şam’dan mesaj verdi - Son Dakika
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Milletvekili Bozgeyik, Şam’dan mesaj verdi

Milletvekili Bozgeyik, Şam’dan mesaj verdi
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Şam'daki temaslarında Türkiye-Suriye kardeşliğine vurgu yaptı; Gaziantep'in Suriye'nin yeniden imarında ve ticaret hayatının canlanmasında önemli rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 63. Şam Uluslararası Fuarı kapsamında bulunduğu Suriye'nin başkenti Şam'dan Türkiye-Suriye ilişkilerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Tarihi ve kültürel bağlara dikkat çeken Bozgeyik, Gaziantep'in Suriye'nin yeniden imarında ve ticaret hayatının canlanmasında önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Türkiye ile Suriye arasındaki kadim kardeşlik bağlarının yeniden güçlendiği bir dönemde Şam'da önemli temaslarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep iş dünyası temsilcileriyle birlikte 63. Şam Uluslararası Fuarı kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Bozgeyik, hem iki ülke arasındaki ilişkileri hem de Gaziantep'in bölgesel ticarette üstlenebileceği rolü değerlendirdi.

"Şam, tarihimizin ve kardeşliğimizin kadim şehri"

Şam'ın Türkiye açısından yalnızca bir komşu ülkenin başkenti olmadığını belirten Bozgeyik, kentin ortak tarih, medeniyet ve kardeşliğin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Bozgeyik, Şam'dan yaptığı değerlendirmede, Suriye'nin uzun yıllar yaşadığı zorlukların ardından yeniden huzur, güven ve istikrarın konuşulmasının hem Suriye halkı hem de bölge açısından yeni bir dönemin habercisi olduğunu ifade etti. Türkiye'nin zor zamanlarda olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olduğunu vurguladı.

Bozgeyik'in Şam mesajlarında tarih ve kardeşlik vurgusu ön plana çıkarken, iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomik ve ticari boyutunun da önümüzdeki dönemde daha da güçlendirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Ecdadın emanetine sahip çıkılıyor

Şam ziyaretinde Hicaz Demiryolu ile geçmişte kurulan tarihi bağlara da dikkat çeken Bozgeyik, İstanbul'dan Şam'a ve Hicaz'a uzanan tarihi güzergahın sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda toplumları ve gönülleri birbirine bağlayan büyük bir medeniyet mirası olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin yalnızca bugünün şartlarıyla değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekilirken, yüzyıllara dayanan ortak tarih ve kültürün iki ülke halkları arasında güçlü bir bağ oluşturduğu vurgulandı.

Gaziantep, Şam'la ticarette yeni bir döneme hazır

Bozgeyik'in Şam ziyaretinde Gaziantep'in ekonomik ve ticari potansiyeli de önemli başlıklardan biri oldu.

Türkiye'nin önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olan Gaziantep, Suriye ile olan coğrafi yakınlığı ve yıllara dayanan ticari tecrübesi nedeniyle Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde önemli bir avantaj taşıyor.

Özellikle sanayi, gıda, tekstil, halı, makine, yapı malzemeleri ve lojistik gibi birçok sektörde güçlü üretim kapasitesine sahip Gaziantep'in, Suriye pazarında daha etkin rol üstlenmesi bekleniyor.

Bozgeyik'in 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden firmaları ziyaret etmesi de Gaziantep iş dünyasının Suriye'de oluşacak yeni ekonomik fırsatlara yönelik ilgisinin göstergesi olarak değerlendirildi.

"Gaziantepli firmalarımızın adını daha çok duyacağız"

Şam'ın yeniden ticaretin önemli merkezlerinden biri haline gelmesiyle birlikte Gaziantepli firmaların bölgedeki etkinliğinin artacağına dikkat çekilirken, tarihi ticaret yollarının yeniden canlandırılmasının Gaziantep ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Bozgeyik, Gaziantepli sanayici ve ihracatçıların Suriye'nin yeniden ayağa kalkma sürecinde önemli katkılar sunacağına inandığını belirterek, Gaziantep'in üretim gücünü Şam başta olmak üzere Suriye pazarına daha güçlü şekilde taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Bu süreçte Gaziantep ile Şam arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin yalnızca ekonomik değil, iki toplum arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi açısından da önemli olduğu ifade edildi.

Şam'dan güçlü kardeşlik mesajı

Bünyamin Bozgeyik'in Şam ziyaretinde verdiği mesajların merkezinde ise Türkiye-Suriye kardeşliği yer aldı.

Suriye'nin yeniden huzur ve istikrara kavuşmasının bölgenin tamamı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bozgeyik, Türkiye'nin Suriye halkına yönelik desteğinin devam edeceğini belirtti.

Gaziantep'in de bu yeni dönemde ekonomik, ticari ve insani ilişkilerin geliştirilmesinde köprü rolü üstlenmeye hazır olduğu mesajı verildi.

Şam'da Türkiye'yi temsil eden firmaların ziyaret edilmesiyle başlayan temasların, önümüzdeki dönemde yeni ticari iş birliklerinin kapısını aralaması bekleniyor.

Bozgeyik'in Şam'dan verdiği mesaj ise, "Ecdadın emanetine sahip çıkmanın, kardeşliğimizi geleceğe taşımanın huzur ve gururuyla. Sınırlar değişir, kardeşlik baki kalır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Bozgeyik, Şam’dan mesaj verdi - Son Dakika

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