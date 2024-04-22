Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Politika

DENİZLİ(İHA) – Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümünü mesajında, "Bozkurt'umuz başta olmak üzere ülkemizde, Ata'mızın evlatlarımıza hediye ettiği bayramı coşkuyla kutlayacağımız nice seneler diliyorum." dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik'in mesajı; "Taşıdığı mana itibariyle milletimizin bağımsızlık ruhunu temsil eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümünü, dünya çocuklarının da katılımıyla coşku içinde kutluyoruz. İstiklal mücadelemizin lideri, meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal tarafından çocuklarımıza armağan edilen ve dünyadaki yegane çocuk bayramı olan bu bayram, aziz vatanımızı her alanda en ileriye taşımak için yılmadan, büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmamıza ve kenetlenmemize vesiledir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, gelecek nesillere verdiği önemi şu sözleriyle ifade etmektedir; 'Küçük hanımlar, Küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.' Sözleriyle çocuklarımızın geleceğin umudu ve mimarı olduklarını belirtmiştir. Sevgili çocuklar, kahraman milletimizin evlatları olarak, sizler ülkemizin yarınlarısınız. Geleceğimizi temsil eden değerli çocuklarımız, geçmişten aldığınız güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceksiniz. Bozkurt'umuz başta olmak üzere ülkemizde, Ata'mızın evlatlarımıza hediye ettiği bayramı coşkuyla kutlayacağımız nice seneler diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104.yılını kutlamanın gurur ve mutluğunun içerisinde olduğumuz bugünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, yürek dolusu sevgiler sunuyorum." - DENİZLİ