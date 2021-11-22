BTP Genel Başkanı Baş'tan "Yıkılış Türkiye dizisi çekiliyor" iddiası - Son Dakika

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Bursa İl kongresi genel başkan Hüseyin Baş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Hüseyin Baş, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu son dönemlerin popüler dizilerinin isimlerine benzetti.

"DEVLETİN MALINI PEŞKEŞ ÇEKERSEN..."

Konuşmasında ekonomi üzerine değerlendirmeler yapan BTP lideri Baş, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini ve yaşanan şeker krizine dikkat çekti.

Baş, "Bu milletin malını kimseye sormadan nasıl özelleştiriyorlar. Bu yetkiyi kimden alıyorlar. Bugün görüyoruz ki marketlerde şeker bulunmuyor, şeker fiyatları fahiş şekilde arttı. Şimdi siz devletin malını babanızın malını gibi sağa sola peşkeş çekerseniz şeker de bulamazsın, buğday da bulamazsın, saman da bulamazsın, hiçbir şey bulamazsın" dedi.

"İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ GÜÇLÜ İHTİMAL"

Türkiye'de bir iktidar değişiminin son 20 yılda hiç olmadığı kadar güçlü bir ihtimal olduğunu belirten Hüseyin Baş bunda muhalefetin hiçbir etkisi olmadığını söyledi.

Baş, "Bu hükümet değişimi ihtimalinin altında yatan sebep Meclis'teki muhalefetin harikulade bir muhalefet yapması mı? Hayır… Hükümetin mantıksız, yanlış, insanımızı fakirleştiren ve insanımıza değer vermeyen politikası. Hükümet yine aynı yanlışlara devam edip bunu sizin gözünüze gözünüze sokmasaydı biz bugün yine 'Yarın seçim olsa yüzde 55 mi alırlar, 60 mı alırlar' bunu tartışacaktık. Burada muhalefetin bir payı yok" şeklinde konuştu.