Bu görüntü Bahçeli'yi kızdırır! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi - Son Dakika
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Bu görüntü Bahçeli'yi kızdırır! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi

25.04.2023 23:29

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de bozkurt selamı veren vatandaşa aynı şekilde selam verdi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için partiler çalışmalarına devam ederken siyasi parti liderleri de her gün ayrı bir şehirde miting yapmaya başladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SON DURAĞI ESKİŞEHİR

Son olarak Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Eskişehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

BOZKURT İŞARETİ YAPTI

Miting alanına giderken, seçim otobüsünden halkı selamlayan Kılıçdaroğlu'nun bir videosu sosyal medyada gündem oldu. Kılıçdaroğlu, kendisine bozkurt selamı yapan vatandaşa bozkurt selamıyla yanıt verdi.

BAHÇELİ NE DİYECEK?

Bu harekete son dönemlerde Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler yönelten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ne diyeceği ise merak konusu oldu.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Eskişehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bu görüntü Bahçeli'yi kızdırır! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu görüntü Bahçeli'yi kızdırır! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi - Son Dakika
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