Buca'da Katı Atık Bedeli Tartışması

Politika

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, Buca'da belediyenin personel maaşlarını ödeyemediği için ilçe sakinleri ve pazar esnafından fahiş katı atık bedeli aldığını savundu.

Sağır, yaptığı yazılı açıklamada Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın katı atık bedeli konusunda pazar esnafıyla tartıştığını belirtti.

Belediyenin çalışanlarına maaş ödeyemediği için ilçe sakinleri ve pazar esnafından fahiş katı atık bedeli aldığını ileri süren Sağır, "Yıllık 5 milyar lira bütçeniz olmasına rağmen çalışan maaşını ödeyemiyorsunuz. Bunu da katı atık bedeli adı altında Buca hane sahiplerine, esnafına, iş insanlarına ödetmeye çalışıyorsunuz. 134 lira su bedeli olan bir esnafa 3 bin 904 lira su faturası geliyor." ifadelerini kullandı.