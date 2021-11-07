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Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor - Son Dakika

Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor

07.11.2021 20:48

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 43. İstanbul Maratonu'nu beraber koştuğu Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Kavuncu fotoğrafa "Millet İttifakı köprüyü geçiyor" notunu düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 43. İstanbul Maratonu sona erdi. Maratonu birlikte koşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdikleri samimi görüntülerle dikkat çekti. Üç isme, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti.

VATANDAŞLARDAN KILIÇDAROĞLU, AKŞENER VE İMAMOĞLU'NA YOĞUN İLGİ

Kılıçdaroğlu, maratona Cumhuriyeti'n kuruluş tarihi olan 1923 göğüs numarasıyla katılırken, Akşener'in numarasının ise 2023 olması dikkat çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürüyerek geçen Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"MİLLET İTTİFAKI DAĞILIYOR" İDDİALARINA YANIT

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun maratona İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte katılması son dönemde ortaya atılan "Millet İttifakı dağılıyor" iddialarına yanıt olarak yorumlanırken, konuya ilişkin bir esprili paylaşımda bu 2 isme koşu sırasında eşlik eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'dan geldi.

FOTOĞRAFI TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Kavuncu, Twitter hesabından paylaştığı maraton fotoğrafına "Millet İttifakı köprüyü geçiyor" notunu düştü. İşte Kavuncu'nun o paylaşımı;

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor

Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor
40 bin kişinin Asya'dan Avrupa'ya koştuğu İstanbul Maratonu'nda startı Ekrem İmamoğlu verdi İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu İstanbul Maratonu'na Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun samimi görüntüleri damga vurdu

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Buğra Kavuncu, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor - Son Dakika
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