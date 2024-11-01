Bulaşıcı Hastalıklar İçin Yeni İstasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bulaşıcı Hastalıklar İçin Yeni İstasyon

Bulaşıcı Hastalıklar İçin Yeni İstasyon

Bakan Yumaklı, Ankara'da veteriner kontrol istasyonu açarak hayvan hastalıklarını önlemeyi hedefliyor.

01.11.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışında, diğer bazı illerde de kurulacak istasyonlarla bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemeyi amaçladıklarını söyledi. Alınan tedbirlerle şap hastalığının geçen yıla göre yüzde 78 oranında azaldığını belirten Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak üretimin, gıda arz güvenliğinin son derece önemli olduğunu dikkate alıyoruz" dedi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolsüz hayvan hareketlerinin önlenmesi ve yapılacak denetimlerle bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla 'Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu' açıldı. İstasyonun açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta verimli ve kaliteli üretimi artırmak için gelecekteki 5 yılı kapsayacak 'Hayvancılık Yol Haritası'nın şubat ayında kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı. Yol haritası kapsamında alınan kararların hepsinin uygulandığını kaydeden Yumaklı, "Bunların başında gelen en önemli husus üretim planlaması idi. Hayvansal ve su ürünlerinde 1 Ocak 2024, bitkisel ürünlerde 1 Eylül 2024 itibarıyla üretim planlamasını yürürlüğe soktuk. Özellikle planlı üretimimizi destekler nitelikteki hayvancılıkta yeni destekleme modelini de yine bitkisel üretim ve su ürünlerinde olduğu gibi hayata geçirmiş durumdayız. Ayrıca genç kardeşlerim ve kadın girişimcilerin tarımsal üretimin içerisinde kalması için ilk defa gençlere ilave destek verdik. Artı olarak hayvancılıkta sigorta olarak gördüğümüz aile işletmelerinin de desteklenmesi söz konusu. Bu destek paketinin en önemli kalemlerinden birisi de bu oldu ve olmaya devam edecek. Et ve Süt Kurumu ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle ülkemizdeki hayvansal üretimin hem materyal sağlama açısından hem de piyasa delegasyonu açısından önemli bir işlem görmesi sebebiyle hayvancılıkta üretimi geliştirme projesi başlattık. Bu da hamdolsun devreye alındı, çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bütün bunları yapabilmek için de hayvan sağlığının çok önemli olduğunu her zaman için vurguladık. Aşı programımızı değiştirdik. Yol kontrol noktalarını artırdık. Ayrıca bu tesis gibi tesisleri Erzurum'da ve Elazığ'da devreye koyduk. Amacımız hayvan hastalıklarının Türkiye'nin farklı noktalarına taşınmasının engellenmesi" diye konuştu.

"Başka illerimizde de istasyonlar açacağız"

Hayvan sağlığına ayrı bir önem verdiklerini belirten Bakan Yumaklı, "Şimdi bu istasyonların önemi nedir? Hayvansal hastalıkların ülke ekonomisine o kadar büyük bir negatif etkisi var ki, bunlarla alakalı yaptığımız her iyileşme hem üretiminize hem de ülke ekonomisine katkı anlamını taşıyor. Yılda iki defa yapılan şap aşısını üç doza çıkarttık. Uzun zamandır şap hastalığı haberi görmez olduk. Çünkü aldığımız tedbirlerle şap hastalığını geçen yıla göre yüzde 78 oranında azalttık. Bundan sonra da Çankırı ve Kayseri başta olmak üzere veteriner noktalarını oluşturacağız. Buradaki amacımız bilerek ya da bilmeyerek, doğrudan ya da dolaylı olarak hasta olma potansiyeli ya da hastalığı içeren hayvanların hareketlerinin yurt içi ya da dışındaki diğer noktalara bulaşmasını engellemek. Bakanlık olarak üretimin, gıda arz güvenliğinin son derece önemli olduğunu dikkate alıyoruz" dedi.

İstasyonun açılışına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Valisi Vasip Şahin, vatandaşlar ve davetliler katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Bulaşıcı Hastalıklar, Politika, Ekonomi, ankara, Güncel, Tarım, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Politika Bulaşıcı Hastalıklar İçin Yeni İstasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 20:05:36. #1.11#
SON DAKİKA: Bulaşıcı Hastalıklar İçin Yeni İstasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.