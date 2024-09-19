Bülent Tüfenkci, Çarşı Melikgazi Projesini İnceledi - Son Dakika
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Politika

Bülent Tüfenkci, Çarşı Melikgazi Projesini İnceledi

Bülent Tüfenkci, Çarşı Melikgazi Projesini İnceledi

Kayseri Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi Çarşı Melikgazi'yi gezdirerek projeyi tanıttı. Projenin, Kayseri'ye önemli bir değer katacağını ve diğer iller için de örnek teşkil edeceğini vurguladı.

19.09.2024 12:18  Güncelleme: 12:19
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Önceki Dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'ye Kayseri'nin yeni sembol değeri Çarşı Melikgazi'yi gezdirerek yakın zamanda hayata geçecek olan projeyi tanıttı.

Türkiye'den birçok belediye başkanının kendi illerine götürmek isteyecekleri Türkiye'nin yeni örnek projesini Önceki Dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'ye tanıtan Başkan Palancıoğlu, " Önceki Dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı ve Malatya Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüfenkci'yi ağırlıyoruz. Çarşı Melikgazi'nin şu anda iç temizliği bitti, peyzaj düzenlemesi yapılıyor. Çok kısa sürede çalışmalarımız tamamlanacak ve yıl bitmeden Türkiye'den birçok vatandaşımızın katılımıyla güzel bir açılış töreni gerçekleştireceğiz. Kayseri'de 7 gün 24 saat hizmet verecek, gıda AVM şeklinde çalışacak güzel bir projeyi Türkiye'ye kazandırıyoruz. Türkiye'deki birçok belediye başkanı buraya gelecek ve bu projeyi kendi illerine götürmek isteyecekler. Dolayısıyla biz de sayın Bakanımızı buraya getirerek fikirlerini almak istedik. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Böyle bir projeye bütün şehirlerin ihtiyacı olduğunu belirten Önceki Dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Çarşı Melikgazi'nin fonksiyonelliği, tasarımı, işlevselliğiyle ses getirecek bir proje olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Öncelikle Kayseri'nin kalbi Melikgazi'de bulunmaktan dolayı büyük bir onur duyuyorum. Melikgazi'nin de kalbi Çarşı Melikgazi olacak gibi görünüyor. Çarşı Melikgazi projesi Avrupa'da ve dünyada ses getirecek bir proje. Hem ziyaretçilerin hem de burada iş yapacak esnaflarımızın bütün ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış. Tasarımıyla ve fonksiyonelliğiyle de güzel bir çarşı ortaya çıkmış. Başkanımın ve ekibinin eline sağlık. Hem mimarisi hem yüksekliği hem de çevre düzenlemesiyle fark oluşturacak. Sadece Kayserililerin değil; Türkiye'de yolu Kayseri'ye düşen bütün vatandaşlarımızın uğrak yeri olacak. Doğrusu kendi seçim çevrem olan Malatya'da da böyle bir çarşının yapılmasının canı gönülden istiyorum. Öyle güzel projelere bütün illerin esasında ihtiyacı var. Bölgenin kapalı pazar ihtiyacının karşılanması, sağlıklı şartlarda gıda ürünlerinin satılması, ihtiyaç duyulan tüm gıda ürünlerinin bir yerde bulunması, hijyenik şartlarda, belediye denetimlerinin olduğu sağlıklı ortamda vatandaşların tüketim malları almaları bakımından önem arz ediyor. Başkanımızı düşüncesinden ve düşüncesini hayata geçirmesinden dolayı tebrik ediyorum. Melikgazililere, Kayserililere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkanımız ve ekibine de ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bülent Tüfenkci, Çarşı Melikgazi Projesini İnceledi - Son Dakika

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