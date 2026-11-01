Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Yotova ve Gyurov yarışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Yotova ve Gyurov yarışıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. İlk turda yüzde 23'lük düşük katılımın ardından yaklaşık 6,6 milyon seçmen, Andrey Gyurov ile İliyana Yotova arasında karar verecek.

Bulgaristan'da seçmenler, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısının belirleneceği seçimin ikinci turu için yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Bulgaristan'da halk, geçtiğimiz pazar günü rekor düzeyde düşük katılımla gerçekleşen ve hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı ilk turun ardından, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 6,6 milyon Bulgaristan vatandaşının oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde, ilk turda en fazla oy alan iki aday karşı karşıya geliyor. Ağırlıklı olarak elektronik oy kullanma cihazlarıyla gerçekleştirilen ve kayıtlı seçmen sayısının az olduğu bölgelerde kağıt oy pusulaları kullanılan seçimde oy kullanma işlemi, yerel saatle 07.00'da başladı. Oy kullanma işlemi, saat 20.00'ye kadar devam edecek ve sandıkların önünde bekleyen vatandaşlar bulunması halinde bu işlem, saat 21.00'e kadar uzatılabilecek.

En fazla oyu alan ikili seçimin galibi ilan edilecek

Siyasetçilere yönelik genel güvensizlik ve seçimlere ilgisizlik nedeniyle geçtiğimiz pazar günü yaklaşık yüzde 23 olarak kaydedilen rekor düzeyde düşük katılımın ardından bugün, muhalefetin desteklediği aday Andrey Gyurov ile iktidarın desteklediği solcu Cumhurbaşkanı İliyana Yotova karşı karşıya gelecek. İlk turda seçimin sonuçlanabilmesi için sandığa katılım oranının yüzde 50'yi aşması ve adaylardan birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alması şartı aranırken, ikinci turda katılım oranına bakılmaksızın en fazla oyu alan cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından oluşan ikili seçimin galibi sayılacak. Seçilen yeni ikilinin resmi görev süresi, beş yıl olacak.

Adaylar Ukrayna'daki savaş ve ekonomik sorunlar üzerine yoğunlaştı

Ukrayna'daki savaşın Karadeniz'de yol açtığı güvenlik tehditleri ile Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların yaşam maliyetleri üzerindeki ağır etkisinin gölgesinde gerçekleşen seçim öncesinde adaylar, kampanyalarını bölgesel güvenlik ve ekonomik sorunlar üzerine yoğunlaştırdı. Karadeniz'deki çatışmalar ve Ukrayna'daki savaşın yanı sıra, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ailelerin geçim sıkıntısını derinleştiren enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon da adayların gündemindeki başlıca konular arasında yer aldı.

Yotova Rusya ile ilişkiler geliştirilmesini savunuyor

Başbakan Radev'in cumhurbaşkanlığı yaptığı iki dönem boyunca cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Yotova, Radev'in genel seçimlerde aday olmak üzere istifa etmesinin ardından ocak ayında cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak devralmıştı. Bağımsız aday olarak yarışmasına rağmen Radev liderliğindeki İlerici Bulgaristan ile siyasi kariyerine başladığı Sosyalist Parti'nin desteğine sahip olan Yotova, Bulgaristan'ı Avrupa yolunda tutarken aynı zamanda Rusya ile ilişkiler geliştirilmesini savunan bir aday olarak öne çıkıyor.

Eski Merkez Bankası başkan yardımcısı ve bu yılın ilk aylarında geçici başbakan olarak görev yapan ekonomist Andrey Gyurov ise Batı yanlısı muhalefet tarafından destekleniyor ve Ukrayna'ya desteğini sık sık dile getirmesiyle biliniyor.

Yotova'nın seçimi kazanması, Radev cephesinde bir zafer olarak değerlendirilecek. Bu sonuç, nisan ayında yapılan genel seçimlerden zaferle çıkan Başbakan Radev için seçmen desteğini ölçen ilk önemli sınav niteliği taşıyacak. Gyurov'un kazanması ise Bulgar muhalefetinin zaferi olarak yorumlanacak.

Adaylar televizyon programında karşı karşıya geldi

İki aday, hafta içinde katıldıkları televizyon programında karşı karşıya geldi. Yotova, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanacak muhtemel bir barış anlaşmasına ilişkin somut öneriler sunulması gerektiğini belirterek, "Savaşan bir ülkeyi yalnızca ültimatomlar, bildiriler ve temennilerle müzakere masasına oturtamazsınız" dedi.

Gyurov ise Bulgaristan'ın Ukrayna'daki savaş konusunda net bir tutum sergilemesi gerektiğini savunarak, savaşı sona erdirmeyi reddeden tarafın açıkça ortaya konulmasını istedi. Gyurov, "Bir tutumunuz yoksa masada değil, aslında menüde olursunuz" ifadelerini kullandı.

İlk turda 27 aday yarışmıştı

Geçtiğimiz hafta düzenlenen ilk turda 27 aday yarışmış ve 62 yaşındaki eski Avrupa Parlamentosu üyesi Yotova yüzde 34,76 oranında oyla ilk sırada, Gyurov ise yüzde 31,95 oranında oyla ikinci sırada yer almıştı.

Kaynak: İHA
BulgaristanPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Biricik Suden: Mazhar, ’Bunu yaparsan seni boşarım’ dedi Biricik Suden: Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
11:32
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
10:34
İstanbul’da ucuz et izdihamı Market arabaları kilitlendi
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 12:06:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Yotova ve Gyurov yarışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android