Bunu da gördük! Meclis kürsüsünden otel reklamı yapan milletvekili

Bunu da gördük! Meclis kürsüsünden otel reklamı yapan milletvekili
09.01.2026 12:59
TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, gündem dışı konuşmasını Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde açılan beş yıldızlı otele ayırarak tesisin özelliklerini anlattı, yatırımcıları tek tek saydı. Konuşma, ''Meclis kürsüsünden otel reklamı yaptı'' yorumlarına neden oldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi. Bu isimlerden AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın konuşması dikkat çekti.

ADETA OTEL TANITIMI YAPTI

Karaman, Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde açılan beş yıldızlı otelin açılışını "büyük bir coşku ve yoğunlukla gerçekleştirdiklerini" anlattı. Konuşmasında otelin "modern odaları, lüks villaları, üst düzey konforu ve eşsiz doğa manzarası" gibi özelliklerini sıraladı.

YATIRIMCI ŞİRKETLERİ TEK TEK SAYDI

Karaman, bölgede İl Özel İdaresi tarafından 13, özel sektör tarafından ise 47 bungalov ile restoranın hizmete girdiğini belirtti. Karaman'ın bölgeye yatırım yapan şirketlerin adını tek tek sayması, konuşmanın Genel Kurul'da "tanıtıma dönüştüğü" yorumlarına yol açtı.

ERDOĞAN, YILDIRIM VE BAKANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve ilgili bakanlara teşekkür eden Karaman, "Kalitenin, konforun ve prestijin bir araya geldiği bu muhteşem tesislerde aileler çocuklarıyla birlikte huzur bulacak, mutlu olacak ve güvenli ortamlarda tatilini geçireceklerdir" ifadelerini kullandı.

