Burdur'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Şimşek'e coşkulu karşılama

Sahada sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız

BURDUR - Burdur'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Şimşek'e coşkulu karşılama düzenlendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Burdur Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mehmet Şimşek Burdur'da partililer tarafından coşku ile karşılandı. Parti binası önünde partililere seslenen Şimşek, "Biz bu süreçte mahalle mahalle, kapı kapı dolaşıp sıkmadık el bırakmayacak şekilde gezersek bu seçimi muhakkak kazanacağımızı yürekten inanıyorum." dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Burdur Belediye Başkan adaylığı açıklanan Mehmet Şimşek, Burdur'da partililer tarafından coşku ile karşılandı. Meşaleler ve davul zurna eşliğinde geldiği parti binası önünde çiçekle karşılanan Şimşek daha sonra omuzlarda taşındı. Tek tek partililerin tebriklerini kabul eden başkan adayı Mehmet Şimşek daha sonra partililere seslendiği konuşmasında sahada sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday olarak çıkmanın heyecanı içerisinde olduğunu dile getirerek başladığı konuşmasında, "Doğup büyüdüğüm, aşığı olduğum göller, güller gönüller diyarı Teke Yöresinin kültür başkenti yolların kavşak, kalplerin buluşma noktası Burdur'uma, Burdur'umuza şahsımın borcu olan hizmet borcunu ödemek adına yola çıktım" diyen Mehmet Şimşek; "Hani derler ya 'hayal etmezseniz gerçekleştiremezsiniz' gerçekten benim küçüklüğümden beri doğduğum büyüdüğüm her tarafını karış karış gezdiğim şehrim için hayallerim var. Bu hayallerimin başında da belediye başkanlığı geliyordu. İnşallah sizlerin destekleriyle, sizlerin gayretleriyle hep birlikte 31 Mart'ta sandıkları patlatarak Burdur'umuzu gerçek belediyecilikle buluşturacağız." dedi.

Bizim hedefimiz Burdur'u kazanmak

Seçim döneminde hedefinin Burdur'u kazanmak olduğunu dile getiren Mehmet Şimşek; "Burdur'u kazanmak için beraber olacağız, bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte burada olacağız ve bu seçimi kazanacağız. Biz bu süreçte ortak akılla, beraber hareket edeceğiz. Projeleri berber üretip beraber uygulayacağız. Biz Burdur'a hizmetkar olmak için yola çıktık. İnşallah Burdur'un hadimi olacağız ve şehrimizi gerçek belediyecilik ile buluşturmak için var gücümüzle gece gündüz çalışacağız." açıklamasında bulundu.