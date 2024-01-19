 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Burdur'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Şimşek'e coşkulu karşılama - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Şimşek'e coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Burdur Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mehmet Şimşek Burdur'da partililer tarafından coşku ile karşılandı. Şimşek, partililere seslenerek sahada sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacaklarını ve seçimi kazanacaklarına inandığını belirtti.

Burdur\'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Şimşek\'e coşkulu karşılama
19.01.2024 - 23:10,  Güncelleme: 23:30
Abone Ol

Burdur'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Şimşek'e coşkulu karşılama

Sahada sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız

BURDUR - Burdur'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Şimşek'e coşkulu karşılama düzenlendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Burdur Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mehmet Şimşek Burdur'da partililer tarafından coşku ile karşılandı. Parti binası önünde partililere seslenen Şimşek, "Biz bu süreçte mahalle mahalle, kapı kapı dolaşıp sıkmadık el bırakmayacak şekilde gezersek bu seçimi muhakkak kazanacağımızı yürekten inanıyorum." dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Burdur Belediye Başkan adaylığı açıklanan Mehmet Şimşek, Burdur'da partililer tarafından coşku ile karşılandı. Meşaleler ve davul zurna eşliğinde geldiği parti binası önünde çiçekle karşılanan Şimşek daha sonra omuzlarda taşındı. Tek tek partililerin tebriklerini kabul eden başkan adayı Mehmet Şimşek daha sonra partililere seslendiği konuşmasında sahada sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday olarak çıkmanın heyecanı içerisinde olduğunu dile getirerek başladığı konuşmasında, "Doğup büyüdüğüm, aşığı olduğum göller, güller gönüller diyarı Teke Yöresinin kültür başkenti yolların kavşak, kalplerin buluşma noktası Burdur'uma, Burdur'umuza şahsımın borcu olan hizmet borcunu ödemek adına yola çıktım" diyen Mehmet Şimşek; "Hani derler ya 'hayal etmezseniz gerçekleştiremezsiniz' gerçekten benim küçüklüğümden beri doğduğum büyüdüğüm her tarafını karış karış gezdiğim şehrim için hayallerim var. Bu hayallerimin başında da belediye başkanlığı geliyordu. İnşallah sizlerin destekleriyle, sizlerin gayretleriyle hep birlikte 31 Mart'ta sandıkları patlatarak Burdur'umuzu gerçek belediyecilikle buluşturacağız." dedi.

Bizim hedefimiz Burdur'u kazanmak

Seçim döneminde hedefinin Burdur'u kazanmak olduğunu dile getiren Mehmet Şimşek; "Burdur'u kazanmak için beraber olacağız, bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte burada olacağız ve bu seçimi kazanacağız. Biz bu süreçte ortak akılla, beraber hareket edeceğiz. Projeleri berber üretip beraber uygulayacağız. Biz Burdur'a hizmetkar olmak için yola çıktık. İnşallah Burdur'un hadimi olacağız ve şehrimizi gerçek belediyecilik ile buluşturmak için var gücümüzle gece gündüz çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Şimşek, AK Parti, Burdur, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Burdur'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Şimşek'e coşkulu karşılama - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48
Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:46:24. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Şimşek'e coşkulu karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement