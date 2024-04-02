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Burdur'da tarih yazdı ilk kadın belediye başkanı oldu - Son Dakika
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Politika

Burdur'da tarih yazdı ilk kadın belediye başkanı oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde genç yaşına rağmen girdiği seçimi kazanan ve 50 yılın ardından ilçeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiren Hülya Gümüş; 'Aydınlık yarınların mimarları gençlerse eğer gençlerinde mutlaka bu ülke hakkında söz sahibi olması gerekir' dedi. Burdur'un hem ilk kadın belediye başkanı hem de en genç belediye başkanı seçilerek tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

02.04.2024 14:44  Güncelleme: 15:36
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Burdur'da tarih yazdı ilk kadın belediye başkanı oldu

Burdur'un en genç Belediye Başkanı Hülya Gümüş; "Gençlik çoban ateşi yakacağız burada yeni nesil siyaseti uygulayacağız."

50 yıl sonra Bucak'ta CHP'ye kazandıran Gümüş; "Şimdiye kadar partimizi tanıtamadık ama artık o devir bitti."

"Kadınlar yapamaz, elinin hamuruyla ne işi var söylemleri artık bir kenara bırakıldı"

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde genç yaşına rağmen girdiği seçimi kazanan ve 50 yılın ardından ilçeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiren Burdur'un ilk kadın ve en genç Belediye Başkanı olan Hülya Gümüş; "Aydınlık yarınların mimarları gençlerse eğer gençlerinde mutlaka bu ülke hakkında söz sahibi olması gerekir" dedi.

31 Mart Yerel İdareler Seçimlerinde Burdur'un Bucak ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'yle girdiği seçimde resmi olmayan sonuçlara göre 11 Bin 57 oy alarak yüzde 39,99 ile Bucak Belediye Başkanı seçilen 28 yaşında ki Hülya Gümüş, Burdur'un hem ilk kadın belediye başkanı hem de en genç belediye başkanı seçilerek tarihe adını altın harflerle yazdırdı. En son 50 yıl önce CHP'li Cemal Aktaş'ın kazandığı Bucak Belediyesi'ni 50 yıl sonra tekrardan CHP'ye kazandıran Gümüş, bayrağı teslim almanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

28 yaşındaki Makine Mühendisi Hülya Gümüş'ün başarılı siyaset dönemi 2020 yılında Bucak Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçilmesiyle başladı. Gençlik kolları ile birlikte Bucak'ta çalışmalar yapan Gümüş, 2023 yılında gerçekleştirilen 28'inci Dönem Milletvekili Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2. Sıra Milletvekili Adayı oldu. Bu süreçte Burdur genelinde ilçe ilçe, köy köy gezerek halkın sempatisini ve güvenini kazandı. Milletvekilliği seçimlerinde kaybeden Gümüş, pes etmeyip Belediye Başkanlığı Seçimleri için aylar öncesinden çalışmalarına başladı. Bucak'ta gece gündüz demeden herkese ulaşmak için sokaklarda olan Gümüş kendini halka ispatlayarak Bucak Belediye Başkanı seçildi. Seçim sonrası gelen zaferle Bucak Halkı sokaklara dökülürken Belediye Binası önünde gerçekleştirilen kutlamalarda binlerce kişi Gümüş'ün sevincine ortak oldu.

-"Aydınlık yarınların mimarları gençler ise gençlerin söz sahibi olması gerekir"

Tarihte hep gençlerin isimlerinin söylenip vurgulandığını ama en başta siyaset olmak üzere yaşam alanlarında çok fazla şans verilmediğini belirten Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş; "Ben bunu hep şöyle örneklendiriyorum; 'Gençlik kollarına girin, siyasete atılın' dendi ama sadece bayrak asmaktan broşür dağıtmaktan öteye ilerlenmesi engellendi. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi aileme çok teşekkür ediyorum. En başta bu cesareti ailenden toplaman lazım, daha sonra partinden. Sağ olsun Bucak'ta bana sahip çıktı, kızına, gencine sahip çıktı. Buradan gençlere şunları söylemek istiyorum ne olursa olsun mücadelelerinden vazgeçmesinler. Çünkü aydınlık yarınların mimarları gençlerse eğer gençlerinde mutlaka bu ülke hakkında söz sahibi olması gerekir. İnşallah da bu saatten sonra, bu süreçten sonra hep böyle olacaktır. " ifadelerini kullandı.

- "Kadınlar yapamaz, elinin hamuruyla ne işi var söylemleri artık bir kenara bırakıldı"

Burdur'da kadınlara karşı yapılan ön yargıları kırarak Burdur'da ilk kadın Belediye Başkanı seçilen Hülya Gümüş; "Bucak'ta, Burdur'da ilk kadın Belediye Başkanıyım. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu bir gurur olmasıyla birlikte aynı zamanda maalesef üzüyor. Biz doksan yıldır siyasetin içerisindeyiz, seçme seçilme hakkımızı doksan yıl önce aldık. Ama bu topraklara uğramaması ne üzücü. İnşallah bu devri kapattık. Artık kadınlarımızın aktif rol alması için önünde hiçbir engel olmadığını gösterdik. İşte kadınlar yapamaz, elinin hamuruyla ne işi var, kadın başına ne yapacaksın söylemleri artık bir kenara bırakıldı. Sağ olsun gerçekten Bucak halkı bana güvendi, bütün hemşerilerim bana güvendi, İnşallah onların güvenlerini boşa çıkartmamak için daha çok çalışacağız. Daha çok bir arada olacağız. Güzel işler yapacağız inşallah. " şeklinde konuştu.

-Gençlik çoban ateşi yakacağız burada yeni nesil siyaseti uygulayacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bucak'ta belediyeyi en son 50 yıl önce Cemal Aktaş ile aldığının altını çizen Hülya Gümüş, " Cemal Aktaş Başkanımın çok ayrı bir yeri vardı. Şu an bayrağı elinden almak çok mutlu edici bir durum, çok gurur verici bir durum. Maalesef partimizi Bucak'ta tanıtamadığımızı düşünüyorum şimdiye kadar. Biz bu yola çıktığımızda, dedik ki "Gençlik çoban ateşi yakacağız burada yeni nesil siyaseti uygulayacağız." Kapı kapı gezdik, çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmadı. Çünkü biliyoruz ki dokunmak lazım. İnsanların bizden en büyük isteği şuydu yaptığımız ankette; ulaşılabilir bir belediye başkanlığı. Benim belediye başkanım seçim zamanın da nasıl geziyorsa seçimden sonrada ben ona ulaşabileyim, telefonlarımı açsın, beni ziyaret etsin, halimi hatırımı sorsun". Bizim çalışkanlığımız biraz ön plana çıktı. O sayede de sağ olsun vatandaşlarımız bize güven duydu, oylarını verdiler. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz." dedi.

-Memleket güzel olacak ise gençlerin renkleriyle olacak

Gençlerin ve kadınların asla umudunun kırılmaması gerektiğini düşündüğünü belirten Hülya Gümüş; "Çünkü gerçekten ülke düzelecekse, memleket düzelecekse, bu hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde olması gerekiyor. Bu çerçevede kadınlarımızın artık evde hapis olmasına karşı çıkıyoruz. Onları sahaya alıyoruz, siyasete alıyoruz, aktif iş hayatına alıyoruz. Gençlerimizde şu an çok büyük bir gelecek kaygısı var biliyorum. Elindeki fırsatı yurt dışına kaçmakla değerlendirmek istiyorlar. Biz onlara şunu söylüyoruz; Biz kimseyi dışarıya göndermek istemiyoruz, burada eğer güzel olacaksa memleket onların renkleriyle, hepimizin renkleriyle olacak. Sadece omuz omuza mücadele etmeyi bilelim, birbirimizi destekleyelim, birbirimize mutlaka omuz verelim. Onun haricinde bizim yıkamayacağımız hiçbir duvar yok Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Burdur'da tarih yazdı ilk kadın belediye başkanı oldu - Son Dakika

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