Burhanettin Duran'dan Somali Ziyareti

Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Somali'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette Etiyopya-Somali arasında arabuluculuk girişimi "Ankara Süreci" kapsamında diplomatik temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Addis Ababa ve Mogadişu'ya ziyaret gerçekleştirdi. Somali ile ikili alanda gelişen ve stratejik boyuta erişen ilişkileri son dönemde karşılıklı olarak yapılan üst düzey ziyaretlerle ivme kazandı. Bakan Yardımcısı Duran, 10 Şubat tarihinde Mogadişu'yu ziyaretinde, Somali Dışişleri Bakanı, Petrol ve Mineral Kaynakları Bakanı ile görüştü ve Somali Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi.

Ankara Süreci'nin teknik müzakerelerinin hazırlıkları ele alındı

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Etiyopya-Somali arasında yaşanan gerginliğin giderilmesi amacıyla başlatılan arabuluculuk girişimi "Ankara Süreci" kapsamında, 11 Aralık 2024 tarihinde imzalanan Ankara Bildirisi'nde kabul edildiği üzere en geç Şubat ayı sonuna kadar yapılması gereken teknik müzakerelerinin hazırlıkları ele alındı. - ANKARA